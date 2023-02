Partidos de hoy, jueves 23 de febrero: horarios, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 23 de febrero: canales de TV, horarios y resultados en vivo.

Hoy jueves 23 de febrero se llevarán a cabo diversos partidos en el plano internacional. Concretamente, en el fútbol del Viejo Continente hay cotejos de la Europa League y Conference League, con participación de clubes grandes. Asimismo, hay fecha en la Copa Libertadores y la presencia de André Carrillo en Al Hilal en la AFC Champions League.

Para empezar, el encuentro que marcará la jornada europea será el que disputen el Manchester United y el Barcelona en Old Trafford por la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League. En la ida en el Spotify Camp Nou igualaron 2-2, por lo que el recinto deportivo inglés será testigo del equipo que tenga el privilegio de acceder a la siguiente etapa.

Lo negativo para los ‘azulgranas’ es que no tendrán a Pedri, Ousmane Dembélé ni Gavi. Los dos primeros presentan lesiones, mientras que el tercero está apercibido por acumulación de tarjetas amarillas. Por el lado de los ‘Diablos Rojos’, solo Anthony Martial estará ausente, por lo que llegará con toda su artillería para hacer respetar la localía. Un duelo de gigantes en donde uno será eliminado.

Asimismo, la Juventus intentará desbloquear el 1-1 que consiguió en Turín ante el Nantes. En Francia, la ‘Vieja Señora’, deberá apelar a su historia y jerarquía para imponerse, aunque en frente tendrá a un equipo que, aunque no la pasa muy bien en la Ligue 1 (marcha en el puesto 13), en la competición continental ha mostrado otra versión.

Por otro lado, en la Copa Libertadores también hay actividad. En este caso, Always Ready de Bolivia visitará a Magallanes de Chile. Universidad Católica de Ecuador recibirá a Millonarios de Colombia, mientras que Deportivo Maldonado de Uruguay chocará con Fortaleza de Brasil. Estos duelos por la vuelta de la primera ronda de dicho certamen.

Y en el caso de la representación peruana, André Carrillo tendría minutos con Al Hilal de Arabia Saudita de cara al compromiso que sostendrá ante Foolad Khuzestan de Irán en el marco de los cuartos de final de la AFC Champions League. Este torneo la ‘Culebra’ conoce muy bien, ya que ha podido coronarse campeón en dos ocasiones (2019 y 2021), por lo que intentará mantener esa monarquía.

Partidos de Europa League

PSV Eindhoven vs Sevilla (12:45 horas / Star+, ESPN 2)

Nantes vs Juventus (12:45 horas / Star+, ESPN)

AS Monaco vs Bayer Leverkusen (12:45 horas / Star+, FOX Sports 2)

FC Midtjylland vs Sporting de Lisboa (12:45 horas / Star+)

Manchester United vs Barcelona (15:00 horas / Star+, ESPN)

AS Roma vs Red Bull Salzburgo (15:00 horas / Star+, ESPN 2)

Rennes vs Shakhtar Donetsk (15:00 horas / Star+)

Union Berlin vs Ajax (15:00 horas / Star+, FOX Sports 2)

Partidos de Conference League

Anderlecht vs Ludogorets (12:45 horas / Star+)

CFR Cluj vs Lazio (12:45 horas / Star+)

Partizan Belgrado vs Sheriff Tiraspol (12:45 horas / Star+)

SC Dnipro -1 vs AEK Larnaca (12:45 horas / Star+)

Fiorentina vs Sporting Braga (15:00 horas / Star+)

FC Basel vs Trabzonspor (15:00 horas / Star+)

Gent vs Qarabag (15:00 horas / Star+)

Lech Poznan vs Bodo/Glimt (15:00 horas / Star+)

Partidos de AFC Champions League

Al-Duhail vs Al Shabab (10:00 horas / Star+)

Foolad Khuzestan vs Al Hilal (13:00 horas / Star+)

Partidos de Copa Libertadores

Magallanes vs Always Ready (17:00 horas / Star+, ESPN 2)

Universidad Católica de Ecuador vs Millonarios (19:00 horas / Star+, ESPN)

Deportivo Maldonado vs Fortaleza (19:00 horas / Star+, ESPN 2)

Partido de fútbol colombiano

Deportivo Cali vs Barranquilla FC (20:00 horas / Win Sports)

Partido de fútbol mexicano

Santos Laguna vs Toluca (21:05 horas / ViX+, Blue To Go, Sky HD)