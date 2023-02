Alejandro Toledo: su extradición al Perú podría tardar de siete a ocho semanas, según la Fiscalía

El fiscal superior Alfredo Rebaza se refirió al actual proceso de extradición -ya autorizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.)- en contra del expresidente Alejandro Toledo.

El exmandatario enfrenta dos acusaciones del Ministerio Público por presuntos actos de corrupción. Aunque todavía no hay una sentencia de por medio, la entidad ha expresado en más de una ocasión -a través de diversos fiscales- que el caso es sólido.

“Con ello [la aprobación de la extradición] significa que ya hay una decisión firme de que esta persona sea entregada para que rinda cuentas, al proceso que se le tiene en el Perú, por el delito de colusión y de lavado de activos. Ahora comienza un trabajo de coordinación entre las autoridades peruanas que deben ejecutar esto con las autoridades de Estados Unidos”, manifestó Rebaza a RPP Noticias.

El jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones también precisó que se debe esperar que las autoridades de dicho país “confirmen que esta persona ya está lista para ser trasladada”.

Toledo Manrique podría recibir sentencias de veinte años y seis meses de prisión; y otra de 16 años y ocho meses de cárcel por los casos Carretera Interoceánica Sur tramos 2 y 3; y ‘Ecoteva’, respectivamente.

“Sobre ello [la delegación peruana que acudirá a EE.UU.], el Perú confirmará cuál sería la comitiva -seguramente de Interpol así como otros funcionarios- que van a ejecutar justamente esta decisión; es decir, irán allá, ejecutarán la entrega y harán el traslado a territorio peruano”, detalló.

En relación al plazo que deberá esperar la justicia peruana para concretar el proceso de extradición, desde el último 21 de febrero, manifestó que transcurrirán al menos un par de semanas para que el ex Jefe de Estado llegue al Perú.

“Lo decimos con conocimiento de causa. No hay un plazo estricto, no hay un plazo fijo, pero afinando el trabajo y las coordinaciones entre ambos Estados, esperemos que no pase de siete u ocho semanas , esperemos incluso que sea menos”, indicó.

¿Alejandro Toledo recibió un premio nobel en la India?

No desea entregarse a la justicia

El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, sostuvo que el expresidente ya fue notificado de su extradición. Añadió a ello que, pese a tener la opción de entregarse voluntariamente, este no desea presentarse a las autoridades estadounidenses.

“El señor Toledo, luego de haber tenido contacto con los funcionarios norteamericanos, ha decidido no ponerse a derecho, es decir, ha decidido más bien cuestionar la decisión del propio Gobierno de Estados Unidos en el sentido de que existiría una apelación pendiente, por el habeas corpus que dirigió contra el juez de la Corte de San Francisco, Thomas S. Hixson. En ese argumento es que él [Toledo] se niega a entregarse voluntariamente”, manifestó en diálogo con RPP.

El representante del Ministerio Público agregó que la justicia de Estados Unidos, en respuesta a esta situación, ha solicitado al magistrado Hixson revocar la medida de arresto domiciliario de Toledo, quien cuenta con la vigilancia correspondiente y posee un grillete electrónico para una mayor fiscalización.