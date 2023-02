Yahaira Plasencia confía en que triunfará en Premios Lo Nuestro: “¿Por qué no puedo ganar?”

Yahaira Plasencia participará en Premios Lo Nuestro.(Instagram)

Yahaira Plasencia está nominada a los ‘Premios Lo Nuestro 2023′. La salsera peruana ya se encuentra en Estados Unidos a horas de la ceremonia que se llevará a cabo el jueves 23 de febrero.

La representante nacional junto al rapero Ator Untela podrían coronarse con el premio de ‘Canción del Año - Tropical’ por su tema ‘La Cantante’ que se estrenó en junio del 2022. Esta canción es un tributo a la composición escrita por Rubén Blades y popularizado por Héctor Lavoe.

Cuando recibió la noticia, la salsera peruana agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores, quienes disfrutan de su música. Además, afirmó que todos estos logros son producto de su trabajo y esfuerzo.

“Esta nominación se da gracias a todos los que apuestan por mí: a mi equipo, mi familia, mi productor Sergio George y, sobre todo, al público que me sigue en las buenas y en las malas. Esta es la confirmación de que la perseverancia es la clave para seguir avanzando, estoy enfocada y trabajando 24/7″, expresó emocionada Yahaira Plasencia.

Segura de poder llevarse el galardón

Días antes de iniciar su viaje para presentarse en este evento, Yahaira Plasencia se refirió a este importante premio que sigue sumando a su carrera e internacionalización. La cantante se enfrentará en suc ategoría a artistas de renombre como son Marc Anthony, Prince Royce, Romeo Santos y Luis Figueroa.

Pese a que es un grupo muy competitivo y que tiene a cantantes con años de trayectoria, la peruana no se amilana y confía en que puede llevarse el triunfo. “¿Por qué no puedo ganar? Uno tiene que pensar siempre en grande y tener siempre fe, creer en uno mismo. Y si no se da, el estar nominada ya es un reconocimiento súper grande. Seguiré luchando por traer los premios Lo Nuestro, Juventud, Heat, Billboard, Grammy, todo”, señaló al mencionado medio.

Yahaira Plasencia estará en Premios Lo Nuestro.

¿Con qué canciones y artistas se enfrentará Yahaira Plasencia?

La cantante comparte la postulación con artistas de talla internacional. Está Prince Royce con su tema “Lao a Lao”, Marc Anthony competirá con “Mala”, Romeo Santos con “Sus Huellas” y Luis Figueroa se enfrentará con “Todavía te espero”.

Yahaira Plasencia llega con su tema ‘La Cantante’ junto a Ator Untela. La artista estrenó este tema en junio del 2022 y hasta el momento ha alcanzado más de 2.4 millones de reproducciones en YouTube. Además, sus seguidores no han dejado de halagar su trabajo y desearle lo mejor en cada uno de sus pasos.