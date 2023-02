Sergio George llenó de halagos a Yahaira Plasencia, se disculpó y aclaró que nunca le pidió que termine con Jair Mendoza

Sergio George se retracta y llena de halagos a Yahaira Plasencia. América Hoy

Sergio George brindó una entrevista a ‘América Hoy’ para aclarar qué es lo que quiso decir con sus últimas afirmaciones en una conferencia de prensa, donde indicó que la cantante de salsa no era rentable y tampoco la veía como mujer. En principio, contó que se comunicó con la intérprete para pedirle disculpas.

El productor señaló que en esta reunión con los medios de comunicación, también halagó a Yahaira Plasencia, y que, incluso, indicó que era una artista con proyección internacional. Sin embargo, estas declaraciones no fueron recogidas por los periodistas.

“Yo creo que es, si no la única, una de las únicas que hay actualmente en este país que tiene chance de penetrar allá , por varias razones, no es que canta o si no canta, este es un negocio de entretener. Yahaira es la única o de las únicas que tiene un real chance de penetrar en el mercado extranjero”, afirmó Sergio George.

Asimismo, remarcó que un artista no es rentable por mucho tiempo, no es que se trate solo de la cantante. El productor puso de ejemplo a DLG, grupo por el cual empezó a cobrar regalías después de mucho tiempo. La música es un trabajo arduo y de largo alcance, aseguró.

Se disculpó con Yahaira Plasencia

En otro momento, se refirió a por qué afirmó que Yahaira Plasencia no era su tipo de mujer. Sergio George hizo un mea culpa e indicó que fue un comentario del mal gusto, es por ello que le pidió disculpas a la cantante.

“Yahaira y yo siempre bromeamos. Me disculpé con ella, yo hablé en la entrevista como hablo con ella. Nos conocemos bastante bien”, resaltó el productor, quien aceptó que cuando dio estas declaraciones estaba muy enojado por las especulaciones que siempre se tejen sobre ellos. Lo que nunca imaginó es que las portadas se enfrascarían solo en este comentario.

“Fue muy inocente de parte mía, por eso me disculpé con ella”, acotó.

¿Qué dijo sobre Yahaira Plasencia y su relación con Jair Mendoza?

Consultado sobre la relación que hay entre Yahaira Plasencia y Jair Mendoza, Sergio George aclaró que su trabajo no es meterse en la vida sentimental de las personas con quienes trabaja. Como se recuerda, aunque la pareja aseguró que ya no tiene un romance, siguen luciendo juntos públicamente.

“Primeramente, cuando la conocí a ella, tenía pareja. Yo no estoy en un negocio de que ‘no tenga pareja o tenga pareja’. A mí no me interesa si tienen pareja o no. Lo que me interesa es que se enfoquen en su trabajo”, recalcó.

Finalmente, aseguró que él nunca le pidió a Yahaira que terminara su relación sentimental con Jair como muchos especularon. “Yo nunca le dije a nadie que dejara a una pareja, una relación. Jamás voy a decir una cosa así”, dijo.