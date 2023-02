Raúl Romero y la razón de por qué ha sido fuertemente criticado por Magaly Medina y en redes sociales

Raúl Romero viene siendo presa de críticas debido a su comportamiento en uno de sus últimos conciertos. El cantante es caracterizado por su carácter irreverente, sin embargo, hubo una actitud que causó el rechazo de muchos. A través de las redes sociales viene circulando un video donde se le ve al artista haciendo un acto obsceno con el celular de un fan.

Como se sabe, Raúl Romero no solo es seguido por su carrera como cantante, sino también como conductor del recordado programa ‘Habacilar’. Eso no es todo, pues también es jurado de un programa de canto, espacio que está dirigido a diferentes generaciones.

La prioridad para Raúl Romero siempre ha sido la música. En una de sus recientes presentaciones, el cantante sorprendió al tomar el celular de un fan y hacer un acto repudiable a vista y paciencia de su público. El seguidor creyó que el artista agarró su cel para tomarse una foto con él, pero fue todo lo contrario. Después de ello, le devolvió el equipo.

Este material ha sido compartido en las redes sociales. Aunque muchos han indicado que es parte del comportamiento de Raúl Romero y hasta se han reído por este acto, otros no han dudado en criticar al cantante.

“Raúl Romero ya está viejo para hacer esa falta de respeto. Que asco”, “Raúl Romero perdió el rumbo”, " Y claro que le pasó a Raúl Romero, a ver si eso le hubieran hecho a su esposa o hija, nadita le hubiera gustado, estaría ofendidísimo, muy malcriado, se mostró como es en realidad”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

Magaly Medina reprocha actitud de Raúl Romero

La conductora de TV también se refirió a esta actitud. La comunicadora señaló que siempre ha sabido del carácter irreverente de Raúl Romero, pero jamás esperó un comportamiento tan “deplorable y bochornoso”.

“¿Qué le pasó a Raúl Romero? Yo siento que él siempre ha sido un hombre contracorriente, bastante liberal, gracioso, irreverente, pero una cosa es ser irreverente y otra ser grosero, más aún subido sobre un espectáculo cuando uno está dando un show. Esto es una conducta que nosotros lamentamos que haya existido”, indicó la periodista en su programa Magaly TV La Firme.

La comunicadora no dudó en calificarlo como un patán, pues lo que hizo no es nada gracioso. Al contrario, es una ofensa para el seguidor que le dio el celular.

“Sin duda hay gente a la que le parece gracioso y se ríe, pero a mí me parece grosero, patanero, no propio de una figura como Raúl Romero que tiene tantos años en el corazón de la gente, en el cariño del público y que siempre ha sido por más irreverente, yo nunca le he visto hacer malcriadeces de este tipo”, señaló.

Asimismo, señaló que en un principio no quiso mostrar las imágenes, por lo bochornosas que son, pero luego cayó en cuenta que es necesario mostrar “la miseria humana” para que no se vuelva a repetir.

“Sí, es una conducta realmente deplorable, lamentable, porque con gran entusiasmo este fanático le pone el celular para que seguramente se graben juntos o saque un selfie desde el escenario. Súper agradecido este tipo, emocionado como lo hacen los fans y él, el gesto que hace. Me da vergüenza ajena mirarlo, pero creo a veces que la miseria humana hay que mostrarla tal cual, así en toda su fealdad”, concluyó.