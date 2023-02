Magaly Medina respondió a Melissa Paredes: “No me compares, yo no soy sapo de tu misma acequia”

Magaly Medina respondió a Melissa Paredes | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina respondió a Melissa Paredes, quien esta mañana llamó ‘clasista y racista’ por sus comentarios respecto a su visita a un club privado. Según la conductora de televisión, la presencia de la modelo en este local árabe no fue bien recibido debido a que los asistentes son personas muy conservadoras y ella llevaba trajes diminutos.

Por ello, la conductora de Magaly TV: La Firme no dudó en responder. Desde el inicio, señaló que lo que dijo la exesposa de Rodrigo Cuba no tenía argumentos y que incluso no habría entendido lo que quiso decir.

“No vamos a esperar un lenguaje inteligente, no vamos a esperar que responda con argumentos. Habla lo que se le venga a la cabeza. No soy clasista ni racista, yo he contado lo que la gente me contó”, expresó al inicio.

Tras ello, explicó lo que opina que le habría molestado. “Lo que creo que en realidad no le agradó fue que me dijeron que ella fue la que apagaba la cuenta. Yo creo que eso fue lo que le molestó que evidenciáramos que su activador no puede ni pagar una cuenta. (...) ¿Quién ha criticado su bikini? Con manzanitas te voy a decir la próxima. Voy a enviarte mi texto con traducción para que me entiendas”, agregó.

Por otro lado, respondió a lo que Melissa dejó entrever que estaría siendo ‘auspiciada’ por alguien para que hablen mal de ella. Magaly Medina se defendió asegurando que nunca ha necesitado de ese tipo de pagos.

“Yo acá tengo auspiciadores los firmes, de mi programa de mi canal, pero que me auspicien a mí, que me rompan la mano a mí, yo no tengo esas costumbres. De chiquita he trabajado siempre, ese tipo de auspiciadores nunca he necesitado. A mí nadie me paga para dejar de hablar si es lo que quiere dar a entender de esa forma tan sucia, tan cochina”, continuó.

Finalmente, recordó el ampay que sacó de Melissa Paredes con Anthony Aranda y no dudó en enviarle un duro mensaje.

“Que le voy a hablar a Melissa Paredes de decencia, si no supo respetar el compromiso con Rodrigo Cuba, el padre de su hija. Si miras para otro lado te vas de manera decente y elegante de la vida de alguien, pero no le haces lo que hiciste al ‘Gato’. No me compares porque yo no soy sapo de tu misma acequia”, finalizó.

¿Qué dijo Melissa Paredes?

Magaly Medina afirmó que unas mujeres se habían sentido incómodas con la presencia de Melissa Paredes en un club privado. La ‘Urraca’ señaló que esto se debía a las diminutas prendas que utilizaba en un lugar conservador, por lo que habría generado que murmuren sobre ella.

En su programa ‘Préndete’, la conductora decidió responder fuerte y claro. Por ello, no dudó en tildar de clasista y racista a la figura de ATV.

“En ningún momento vi a una mujer (indignándose por su bikini), como tú dices, porque acá creo que la única que es acomplejada eres tú, la única que tiene que estar cuidando a su marido, eres tú, porque si no voltea a ver a otras mujeres. Las mujeres que van al club son divinas, regias y seguras, no como tú, así que ubícate”, expresó al inicio.

Tras ello, se cuestionó cuál sería el motivo por el que habla de ella de esa manera y dejó entrever que estaría iniciando ‘una campaña’ en contra de ella.

“Yo no entiendo por qué agredir, eso me parece clasista, racista. Me parece repugnante la forma en que ayer tomó ese tema, ¿para qué?, ¿ya empezaste la campaña contra mí nuevamente? ¿Ya te están auspiciando otra vez? Porque de otra no entiendo, con qué motivo sacarme a mí en algo que no tenía nada que ver. Yo estaba disfrutando con mi familia, no había ningún escándalo. ¿Para qué?, ¿con qué motivo?, ¿con qué intención lo hace?”, agregó la modelo.