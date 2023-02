Exportaciones peruanas de arándanos crecerían 30% en campaña 2022-2023

El clima de Perú permite la producción de arándanos durante todo el año, lo que le da al país una ventaja competitiva sobre la agricultura estacional.

En los últimos años, el crecimiento de las exportaciones peruanas de arándano ha sido exponencial y continúa destacando su presencia como primer exportador a nivel global.

Bono Sequía de 800 soles 2023: LINK para consultar si soy beneficiario del subsidio El Midagri dio "luz verde" para iniciar con el pago del bono sequía 2023 a todos los afectados en sus cosechas por la falta de lluvias en algunas zonas del Perú. Esto permitirá que la economía de esta población no caiga en beneficio de sus tierras. VER NOTA

El Perú, ha experimentado un crecimiento de 16 veces en el volumen exportado de arándanos en menos de una década, pasando de 17.386 toneladas en el 2013 a 275.837 toneladas exportadas en el 2022.

En ese sentido, el Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank estimó que para la campaña 2022/23, las exportaciones alcanzarían las 285 mil toneladas, un aumento de cerca de 30% comparada con la campaña 2021/22 (216.842 toneladas).

Sector automotriz en el Perú creció 4.8% en 2022 impulsado por venta de camionetas y buses También creció el mantenimiento y reparación de vehículos automotores, tanto por demanda de sectores económicos y por mayores servicios de reparación, lavado y desinfección, según la Asociación Automotriz del Perú. VER NOTA

“Dicho estimado tiene como supuesto la mayor producción que viene siendo impulsada por la orientación hacia el hallazgo de nuevas variedades más productivas y las mayores áreas cosechadas -en parte debido a la conversión de cultivos menos rentables hacia los arándanos-. Cabe anotar que el berrie entra en producción a partir del segundo año hasta alcanzar la madurez a partir del octavo o noveno año”, indicó la entidad bancaria.

Precio promedio

En tanto, el precio promedio de exportación registró una caída a USD 5.73 por Kg (-6.8%) en la campaña 2021/22. Para la campaña 2022/23, que está a punto de terminar, el precio caería por debajo del promedio mundial (USD 5.61 por Kg en el 2021) y bordearía los USD 4.90 por Kg, básicamente, debido a los mayores volúmenes peruanos para la exportación.

Fitch advierte que crisis en el Perú debilita perspectivas de crecimiento y pone a prueba resiliencia fiscal La calificadora de riesgo estadounidense señala que los recientes eventos son consistentes con su opinión de que este deterioro será difícil de revertir durante su período de pronóstico hasta fines de 2024. VER NOTA

De acuerdo con las estadísticas de Adex Data Trade, el precio promedio se ubicó por encima de los USD 5.0 por Kg en los meses de menor exportación (enero-agosto) y cayó por debajo de dicho nivel en la ventana de exportación (setiembre- diciembre).

En el Perú, se produce el arándano convencional y, últimamente, se viene promoviendo el arándano orgánico - consiste en ser más conscientes del medio ambiente e implementar estrategias de producción ecológica-. En la campaña anterior, la producción del arándano orgánico representó alrededor del 13% de la producción total, según estadísticas de Proarándanos.

Por lo tanto, el valor exportado de arándano alcanzaría cerca de los USD 1.400 millones, 12% más respecto a la campaña 2021/22 (US$1.242 millones).

En 2016, el Perú contaba con 13 variedades. Hasta el 2020, se contabilizaban 46 y hacia fines del 2022 el número de variedades subió a más de 60, según Proarándanos.

En el país, la industria todavía es joven y la validación de nuevas variedades toma tiempo ya que se tiene que probar su adaptación al clima, las condiciones del valle, atributos valorados por otros países (como China para que resistan viajes largos), entre otros. En el 2016 la principal variedad era Biloxi, abarcando el 60% de las áreas cultivadas; para el 2022, el cultivo de Biloxi bajó a un 25% y, actualmente, la variedad Ventura lidera con el 32% de las áreas sembradas. La aparición de nuevas variedades permite un mayor rango de precio.

Producción

En cuanto a la producción del berrie, durante el 2022 alcanzó un récord de 292.584 TM, 28% más respecto al 2021 (228.160 TM), según cifras del Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri).

La producción viene aumentando de manera acelerada creciendo a cifras de dos dígitos en los últimos años. A nivel nacional, la superficie cosechada de arándanos ascendió a 16.041 hectáreas (ha) en el 2021, mostrando un incremento de 71% respecto a las 9.110 ha del 2020, según las estimaciones que recoge la FAO.

Según Fresh Fruit, en el 2022 se habrían sumado 1.600 hectáreas nuevas. De las 16.000 hectáreas de la anterior campaña, el 70% se ubican en las regiones de Lambayeque y La Libertad; mientras que en Lima, Ica y Piura concentran el 20% de la producción.

Destinos

El Perú, se convirtió en el primer país exportador mundial de arándanos frescos en el 2019, con un valor exportado de US$ 810 millones y alcanzó un nuevo récord de US$ 1,392 millones en el 2022, mayor en 17.4% respecto al 2021 (US$ 1,186 millones), según cifras de Adex Data Trade. Esta evolución positiva se sustentó básicamente en el incremento del volumen exportado.

La principal ventana comercial para las exportaciones de arándanos peruanos a EEUU es entre octubre y diciembre. Perú compite básicamente con Canadá -el principal proveedor de EEUU- en los meses de octubre y noviembre, y con Chile entre diciembre y enero, según el Midagri.

Casi no se compite con México, pues cuando este país está empezando sus exportaciones, Perú está terminando su campaña.

El principal destino de exportación es EEUU representando el 53% de las exportaciones totales, le sigue Países Bajos (23%), Hong Kong (9%), Reino Unido (6%) y China (6%).

Los envíos de arándanos van por tres vías de transporte: marítimo, aéreo y por carretera. La mayoría de la producción de arándanos es enviada por vía aérea con el 99% del total, mientras que el 1% restante va por las dos modalidades restantes.