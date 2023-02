Ministro de Inclusión Social asegura que el gobierno de Boluarte no es de transición

Ministro Demartini aseguró que el gobierno de Boluarte continuará implementando medidas a largo plazo.

El 7 de diciembre del 2022 cuando Dina Boluarte asumió el cargo aseguró que su gobierno cumplirá el mandato hasta el 2026, pero tras las protestas desatadas en diversas regiones del país aseguró que el suyo era un gobierno de transición que promovería el adelanto de elecciones. Sin embargo, meses después miembros del Ejecutivo descartan que este mandato pueda llevar dicho calificación.

El ministro de Desarollo e Inclusión Social, Julio Demartini, aseguró que el gobierno de Dina Boluarte no es de transición debido a que hasta el momento no se ha concretado la convocatoria de adelanto de elecciones generales. Dicha función, según lo señalado en la Constitución Política del Perú, le corresponde al Congreso. Desde el Ejecutivo tan solo se han presentado dos iniciativas legislativas.

“Es cierto que nosotros hemos dejado estos proyectos de ley ante el Congreso. Pero el Congreso proviene de los partidos políticos. Por eso, ella está reuniéndose con los partidos, porque, si lo que ya hemos hecho aparentemente no se está tomando, pues son los partidos los que tienen que influir en la representación nacional que han presentado a la población que demanda algunas decisiones”, declaró Demartini.

Julio Demartini es integrante del gabinete liderado por Alberto Otárola.

Mientras el Parlamento no tome una decisión al respecto, el Ejecutivo seguirá cumpliendo cons sus funciones ya que “esa es la responsabilidad que nos confiere”. Este agregó que se seguirán implementando decisiones de corto, mediano y largo plazo hasta conocer la decisión del Congreso. “Podemos tener la intención, pero, legalmente, no somos un Gobierno de transición, porque todavía no hay una decisión en el Congreso”, agregó el exparlamentario en conversación con Canal N.

Cabe recordar que el primer proyecto de adelanto de elecciones presentado por el Ejecutivo contemplaba comicios al 2024. Si bien logró respaldo en una primera votación, hace falta una segunda ronda para que se pueda oficializar. Sin embargo, el Congreso no ha hecho lo propio hasta el momento. El segundo proyecto fue enviado al archivo en medio de una crisis en la que las bancadas no llegaron a consenso alguno.

Posible salida

Desde algunos partidos políticos y hasta desde el Congreso se ha mencionado la renuncia de Boluarte como una manera de acelerar la convocatoria de adelanto de elecciones. La Carta Magna señala que ante la imposibilidad de los vicepresidentes de asumir la presidencia, el presidente del Congreso asumirá el más alto cargo de la nación para convocar a nuevas elecciones en el más breve plazo.

Dina Boluarte aseguró que no renunciará a la presidencia.

La posibilidad ha sido descartada por la propia Boluarte. En repetidas oportunidades ha señalado que no dará un paso al costado respaldándose en el hecho de que el suyo es un gobierno constitucional. Aun así, durante las recientes reuniones con líderes de partidos políticos, algunos le han planteado la posibilidad de su renuncia como una manera de detener la crisis política y social que enfrenta el Perú.

El Frente Esperanza hizo mención a dicha salida en su encuentro con la jefa de Estado. “Nosotros no fuimos a dialogar, sino que fuimos a hacernos presente y a decirle a Dina Boluarte que el problema era ella. (…) Le señalé que toda la crisis pasaba por su renuncia y la convocatoria a nuevas elecciones, para dejar de lado más muertos, más enemistad entre peruanos, más persecución y detenidos, y así darle la oportunidad al Perú para reencontrarse”, reveló el vocero del partido.

Desde el Partido Morado se presentó la misma salida, pero, según Luis Durán, presidente de la agrupación, Boluarte aseguró que el suyo no es un gobierno de transición y que está en manos de la representación nacional decidir cuándo se celebrarán los nuevos comicios. Durán recalcó que la dimisión es un pedido que se escucha constantemente en las calles y que propiciaría una convocatoria inmediata de elecciones generales.