Guillermo Salas destacó a Pablo Sabbag y Carlos Zambrano tras triunfo de Alianza Lima ante Universitario

'Chicho' Salas ganó su primer clásico entre Alianza Lima y Universitario como técnico.

Alianza Lima venció 2-1 a Universitario de Deportes por la fecha 5 del Torneo Apertura de Liga 1. El técnico ‘íntimo’, Guillermo Salas, habló con la prensa tras la victoria y destacó a dos futbolistas, Pablo Sabbag y Carlos Zambrano. El primero anotó un gol y el otro hizo su debut en el fútbol peruano jugando un clásico.

‘Chicho’ comenzó refiriéndose al duelo con los ‘cremas’. “Primero quiero felicitar al plantel de jugadores, todos se dieron íntegros y fueron solidarios, esta clase de partidos se gana así. Fue un rival difícil, no es la misma ‘U’ del año pasado, se hace sentir de local, nos vamos muy contentos”.

“Ganamos porque la que tuvimos, la metimos, hicimos los goles en los momentos justos y eso nos dio tranquilidad. Pudimos hacer un par de goles más, lamentablemente no concretamos, pero bueno esto es fútbol, ellos también tuvieron sus ocasiones, es un gran equipo, esto es la segunda fecha, queda mucho, no podemos celebrar”, agregó.

Luego, el técnico peruano habló de Pablo Sabbag, quien anotó el primer tanto y fue elegido la figura del clásico. “Ya lo conocemos sino no lo hubiéramos puesto. Lo conocemos, lo hemos estudiado antes de su contratación, está dando frutos, en dos fechas dos goles, es importante para nosotros, tiene jerarquía y calidad”.

Por último, Salas tuvo palabras sobre Carlos Zambrano. “Muy bueno, antes del partido lo dije, él no juega creo desde noviembre, es un jugador de mucha jerarquía, un jugador de selección, quién no lo quisiera tener. Es su primer partido en el Perú, toda su carrera lo hizo afuera, olvídate estoy contento con él. Después analizaré la falta que no pude verla muy bien”.

Celebración el vestuario de Alianza Lima.

Debut con triunfo

Guillermo Salas había disputado varias ediciones del clásico peruano en su etapa como futbolista, sin embargo, no lo había hecho desde el banquillo. Esta vez le tocó debutar con un triunfo ganándole el duelo de pizarra al argentino Carlos Compagnucci.

‘Chicho’ y compañía iniciaron ganando el partido a los 18′ con gol de Pablo Sabbag tras definición por encima de José Carvallo. Luego, ampliaron la ventaja a través de Gabriel Costa a los 55′ con un remate cruzado dentro del área. Universitario metió presión con un tanto de Luis Urruti, no obstante, no fue suficiente para igualar el marcador.

DATO: El último clásico de Salas como jugador fue en 2007, luego se marchó de La Victoria y pasó por clubes tales como Universidad San Martín, CNI y León de Huánuco.

Victoria valiosa

Alianza Lima partió con ventaja en esta edición de la Liga 1. Y es que no se presentó al partido con Sporting Cristal producto de la disputa por los derechos de TV y perdió por ‘walk over’. Pero, logró darle vuelta a esa situación.

Primero, venció 2-0 a Sport Boys con goles de Hernán Barcos y Pablo Sabbag y ahora superó a Universitario. Estos resultados lo acercaron a las primeras posiciones. Actualmente está en la séptima casilla con seis puntos a uno de los líderes (Sporting Cristal, Universidad César Vallejo, Carlos A. Mannuci y Atlético Grau).

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se medirá con Universidad César Vallejo por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este partido se llevará a cabo el sábado 25 de febrero a las 19:00 (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival viene de ganarle 3-1 a Unión Comercio.