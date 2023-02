Sunedu: ¿qué pasó con la elección del titular de la superintendencia?

Consejo directivo de la Sunedu fue instalado solo con 4 de los 7 miembros. (Andina)

Para ayer estaba programada, a las 9 de la mañana, una sesión del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que iba elegir a un nuevo superintendente que reemplace a Oswaldo Zegarra, quien está en el cargo desde el 1 de septiembre del 2020 y cuya gestión culmina recién en agosto.

Sin embargo, hasta ahora, no se conoce si se llegó a realizar o se pospuso finalmente.

Según el registro de visitas del Ministerio de Educación, donde se iba dar la elección, tres de los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la Sunedu llegaron para participar del proceso. Estos son Manuel Castillo Venegas, quien ingresó a las 8:24 y salió a las 10:36 am; Manuel Hernández García, entró a las 8:24 y salió a las 10:36 am; y Miguel Ángel Vallejos Flores ingresó a las 8:31 y se retiró a las 10:21 am.

No obstante, en la base de datos no aparece Andrés Ramos, nuevo representante del Minedu ante la Sunedu. Como se indicó el miércoles último, este personaje trabajó en la Universidad San Martín de Porres junto al actual ministro Óscar Becerra desde 1984. Es público, además, que Becerra ha sido muy renuente a defender la reforma universitaria.

Carta notarial enviada a la Sunedu.

Hay que mencionar que a la cita no se presentaron los representantes las universidades privadas, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace).

Iniciativa

Mientras la arremetida contra la reforma universitaria avanza, hay iniciativas ciudadanas que darán pelea. Una de ellas es la impulsada por el Foro Educativo que informó en sus redes sociales que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ya ha validado 9.854 firmas de las más de 12 mil que presentó para proceder a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 31520 ante el Tribunal Constitucional.

De momento, la organización ya recibió la certificación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a fin de que prosiga con el proceso para dejar sin efecto la contrareforma universitaria que fue impulsada por un grupo de rectores de universidades encabezadas por la rectora de San Marcos, Jeri Ramón, quien contó con el apoyo de bancadas como Perú Libre, Bloque Magisterial, Renovación Popular y Fuerza Popular en la Comisión de Educación del Congreso.

En declaraciones al diario La República, Yolanda Rojo del Foro Educativo anunció que este martes se presentaría la demanda de inconstitucionalidad ante el TC.

Jeri Ramón, rectora de San Marcos. (UNMSM)

“No se dará contrareforma”

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, se pronunció sobre el tema y aseguró que desde el Ejecutivo se trabaja para salvaguardar a la Sunedu.

“No va a haber contrareforma alguna que afecte las facultades de la Sunedu. Nosotros nos hemos dado con una sentencia del Tribunal Constitucional, que disponía una serie de modificaciones al régimen actual. El Gobierno no puede no aplicar esto, lo que dijimos en reunión con todos los sectores, a favor o en contra (...) es que sobre la base de este hecho consumado vamos a tomar las medidas legales correspondientes para no perjudicar los avances que se han dado”, manifestó en diálogo con RPP noticias.

En este contexto, el premier también informó de la activación “de un equipo legal que está trabajando con el Ministerio de Educación”. De esta manera, indicó, se velará por garantizar que se proceda conforme a la ley.

“Hay un debate sobre si la norma de esta ley es autoaplicativa. Desde mi punto de vista, como especialista en derecho constitucional, algunos aspectos de esta norma requieren reglamentación, sobre todo las decisiones que el Tribunal Constitucional ha decidido. (...) No se van a tomar decisiones que afecten o perturben esta congruencia, tal como se ha anunciado desde el Gobierno (de la presidente Dina Boluarte), para hacer las cosas bien”, sentenció.