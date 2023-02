Dengue: estadísticas, regiones en alerta, prevención y cómo tratar esta enfermedad que puede llevarte a necesitar una cama UCI

Casos de dengue siguen aumentando en el Perú.

Desde hace varias semanas, la población en el Perú se encuentra en alerta, pues la propagación de la enfermedad del dengue está llegando cada día a más regiones del país, siendo el norte una de las más afectadas.

Piura, Lambayeque y la selva son algunas de estas localidades en que el número de contagios está subiendo cada día más, por eso es necesario tomar en cuenta las recomendaciones de los médicos y autoridades como el Ministerio de Salud para evitar que los pacientes puedan llegar a la muerte.

Para ello, Infobae conversó con Juan Ignacio Echevarría, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales de la clínica Angloamericana, y comentó más sobre esta enfermedad.

“Las zonas que más problemas está presentando son las del Este, quiere decir, la zona selva, porque las lluvias forman charcos y existe gran densidad vectorial, y los zancudos viven en las ciudades, en las casas de las personas, porque se alimentan de sangre humana. Entonces, esto genera un serio problema, sobre todo en las temporadas de lluvias. En la costa también tenemos problemas, como son altamente pobladas y la gente tiene reservorios de agua, y no los cuida, esos son criaderos de zancudos. Entonces, Piura, Lambayeque, Tumbes, son zonas muy afectadas por este vector. No solamente transmite dengue, sino también el Chikunguña y el zika” dijo para Infobae.

“El Ministerio de Salud ha dado alerta epidemiológica en prácticamente todas las zonas, porque el alza ha sido tremenda en casos. Hemos tenido brotes desde inicios de este año. Ahorita yo te diría que los lugares que en Paita, Chulucanas, Morropón y otras, son las zonas más afectadas”, agregó.

(Andina)

El especialista también agregó que Lima es una zona en donde los casos están subiendo, es por eso que se deben tomar en cuenta las recomendaciones del Minsa, pero sobre todo organizarse para las respectivas fumigaciones.

“Lima, Ica, también son zonas que afectadas. En el caso de Lima, salvo los distritos que están en el cono oeste, llámalos San Isidro, Miraflores, Magdalena, que están pegados al mar, la densidad vectorial probablemente sea muy baja. Pero en el cono norte, en el cono este, como San Juan de Lurigancho, Chosica, Ate, Chaclacayo, son zonas, que ahorita ya hay alertas, por lo que la fumigación es necesaria”, aseveró.

Una de las recomendaciones que brindó Juan Ignacio Echevarría, es que este es un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, Municipios, gobiernos regionales y más, porque se debe trabajar en conjunto para evitar riesgos. Algo que las autoridades deben tener en cuenta que se tiene que fumigar, detectar los focos infecciosos y cancelar todo eso.

“Hay barrios que tienen piscinas fuera de casa y las tienen al descubierto y no las tienen tratadas. Esos son grandes criadores de vectores. Entonces, claro, el zancudo no te toca la puerta para entrar, vuela y se mete por una ventana o por el techo. Si tú eres una persona que cuida su casa, pero el vecino no lo hace, el zancudo igual va a ingresar. Entonces es un asunto social. Aquí todos tienen que ponerse a trabajar, buscar horarios adecuados, que todos estén en casa y así contribuir a que las personas entren a las casas a fumigar. Se debe tener en cuenta en botar botellas, baldes rotos en donde se puede juntar agua por las lluvias”, analizó.

Casos de dengue en Loreto aumentan peligrosamente. (Andina)

El dengue puede llevarte a necesitar cama UCI

Hace unos días, la directora ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Ministerio de Salud, Karim Pardo Ruiz, brindó una entrevista al portal Inforegión en donde dejó en claro la gravedad de esta enfermedad si no se toma con seriedad y celeridad.

“Si el paciente llega temprano, el pronóstico es bueno. Pero si llega tarde, el pronóstico es complicado y se puede llegar a la UCI. Pero si lo retenemos, pronto la enfermedad podrá ser controlada”, resaltó.

Según el informe publicado, el especialista manifiesta que en la sierra alta del Perú, a 3 000 metros sobre el nivel del mar en adelante, no hay dengue porque “los mosquitos no sobreviven ni tienen la capacidad de ir a sitios tan altos”. Sin embargo, añade que en los valles andinos sí existe esa opción, pero que la zona con las áreas más severas se da en la Amazonía.

Casos en Piura alertan a las autoridades sanitarias

Julio Barrena, secretario del Colegio Médico de Piura, informó para el diario “La Hora” que esta localidad es la cuarta región con más casos de dengue en el país, al registrar hasta el 16 de febrero 1 302 casos en lo que va del año.

“Ahora Piura está entre los primeros lugares y los casos van apareciendo más porque es el acumulado. La curva de casos todavía no va en descenso, va en aumento. A pesar de que el Ministerio de Salud declare la emergencia, deben de asignar presupuesto. Pero, a pesar de que asignen, estoy seguro de que no será lo suficiente para hacer acciones de control rápidas que permitan cortar el dengue”, remarcó el funcionario del Colegio Médico.

“Esperamos que los gobiernos municipales ayuden con el presupuesto porque en los presupuestos municipales hay cómo brindar apoyo al respecto; y sí lo pueden hacer, es cuestión de decisión”, agregó.

Síntomas del Dengue

El Ministerio de Salud ha dado a conocer cuáles son los síntomas en caso de presentar Dengue, es por ello que ante las primeras reacciones es mejor acudir a un centro de salud más cercano.

Entre los síntomas resaltan: dolor de cabeza, fiebre, dolor detrás de los ojos, en las articulaciones musculares y/o sarpullido. En esta etapa es donde los pacientes deben, empezar a tomar agua o cualquier otro líquido.

Al quinto día, los pacientes pueden dejar de presentar fiebre, pero empiezan a tener sangrado y dolor estomacal intenso y sostenido. En esta etapa pueden presentar náuseas, vómitos y decaimiento o estar somnolientos. “Son signos de que el paciente se está agravando y debe ser hospitalizado inmediatamente”, resaltó Karim Pardo.

Loreto pide declara en emergencia sanitaria

René Chávez, gobernador de la región Loreto, solicitó al gobierno central declarar en estado de emergencia su región debido al preocupante incremento de casos de dengue que hasta la fecha ha dejado en la zona dos fallecidos y más de 20 hospitalizados.

Yellow Fever Mosquito having a blood-meal. CREDIT Author: James Gathany Source CDC - PHIL

“Pero nosotros como Región vamos a adelantar todo lo que se ha planificado, no podemos esperar hasta el miércoles. Ya tenemos los ocho médicos que van a entrar a un proceso de capacitación y ya tenemos desplegado al personal”, manifestó a TV Perú.

Además, agregó que para el día lunes convocará a un Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) con todas las autoridades civiles y militares para realizar las acciones.

13 regiones del Perú en alerta por casos de dengue

Las regiones intervenidas por la declaratoria de emergencia sanitaria serán:

1. Amazonas

2. Ayacucho

3. Cajamarca

4. Cusco

5. Huánuco

6. Ica

7. Junín

8. Lambayeque

9. Loreto

10. Madre de Dios

11. Piura

12. San Martín

13. Ucayali