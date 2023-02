Carlos Zambrano fue expulsado en Alianza Lima y realizó polémico gesto contra hinchas de Universitario

El defensa debutó con roja en el fútbol peruano con Alianza Lima. (Video: GOLPERU).

Universitario de Deportes caía en condición de local ante Alianza Lima en un duelo válido por la jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. A pesar de que los dueños de casa estuvieron intensos durante los primeros minutos, no lograron tener la efectividad necesaria para abrir el marcador. Los ‘blanquiazules’ sí estuvieron finos de cara al gol, pues convirtieron a través de Sabbag y Costa. Urruti había descontado para los ‘cremas’, que se adelantaron unos metros, hasta que llegó la expulsión de Carlos Zambrano, quien realizó una fuerte falta contra Piero Quispe. A su salida, el zaguero tuvo un gesto polémico contra los hinchas locales.

Esta acción se llevó a cabo a los 95 minutos de la contienda. Sí, cuando restaba poco tiempo para que acabe y sea una victoria tranquila para los ‘aliancistas’. Franco Zanelatto, que había ingresado por Pablo Lavandeira en la segunda mitad, le hizo una falta en área de la ‘U’ a Jordan Guivin, por lo que el árbitro Augusto Menéndez cobró tiro libre para los dueños de casa. Piero Guzmán tocó a un costado con Nelson Cabanillas. El lateral izquierdo lanzó un balón largo para Quispe, que se ubicaba en el centro del campo.

El canterano se posicionó por el sector zurdo, avanzó unos metros, buscó temporizar ante la falta de compañeros cerca de él, hasta que en una jugada se llevó a Andrés Andrade. De pronto, cuando quiso seguir prosperando en ataque, sufrió una dura entrada por detrás de parte de Carlos Zambrano. Evidentemente, el juez principal no dudó en mostrarle la tarjeta roja por esa vehemencia hacia la pierna derecha del volante del elenco ‘merengue’.

Primero Rodrigo Ureña pasó al costado del ‘Kaiser’ y luego Nelson Cabanillas se plantó delante de él y le cuestionó por esa temeraria acción en contra de su compañero, aunque viendo que Menéndez se acercaba, apeló a retirarse, en parte, con la ayuda de este mismo. El zaguero peruano no se quedó callado y le dijo unas palabras al lateral de Universitario.

En eso, el propio Andrade, Jesús Castillo y Pablo Míguez intentaron persuadir al colegiado del partido para que cambie su decisión, pero esta ya estaba tomada. Y luego de una breve charla con Augusto Menéndez, Zambrano se fue retirando del campo de juego, con una clara molestia ante esa situación. Empero, cuando el ‘León’ se percató del silbido en su contra de parte de los aficionados de Universitario, realizó un gesto con la mano de la letra U volteada, que no hizo más que engrandecer la masa de pifias.

Lo increíble es que el defensa de 33 años no había recibido alguna tarjeta amarilla en el transcurso del partido, que además era el de su debut en la Liga 1. De hecho, había tenido un rendimiento correcto, con buenas anticipaciones a Alex Valera (su referencia en la marca) y la solvencia que lo caracteriza. Apenas en el primer tiempo tuvo un despeje imponente luego de una ‘huacha’ de parte de Nelson Cabanillas contra Gabriel Costa, llevándose con su humanidad al lateral de 23 años. No obstante, a lo largo de su carrera, estas faltas han sido muy recurrentes, de ahí que no haya sorprendido su expulsión.

Carlos Zambrano debutó en la Liga 1 con Alianza Lima ante Universitario. (Liga 1)

Carlos Zambrano y su primera presencia en la Liga 1

Carlos Zambrano tuvo su primer partido, no solo con Alianza Lima, sino también en la Primera División de Perú. Esto debido a que toda su carrera la ejerció en el extranjero. Hizo las divisiones menores en la Academia Cantolao y el 2006, con 17 años, partió al Schalke 04 de Alemania, con el que debutó al año siguiente en la Bundesliga. Después pasó en el Saint Pauli, Eintracht Frankfurt (ambos de la liga ‘teutona’), Rubin Kazán de Rusia, Dinamo de Kiev de Ucrania, PAOK Salónica de Grecia, Basilea de Suiza y Boca Juniors de Argentina.