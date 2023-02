La respuesta de Magaly Medina ante las polémicas declaraciones de Andrea Llosa: “A mis enemigos los elijo yo”

Magaly Medina y Andrea Llosa, las presentadoras de ATV, tuvieron un fuerte intercambio de palabras.

Andrea Llosa sorprendió a propios y extraños con sus fuertes declaraciones contra Magaly Medina. Esto después que la popular ‘Urraca’ la criticara por haber tenido en su set a la familia de John Kelvin, Jimmy y Doris Gardella Sarmiento.

En su última entrevista, la conductora de ‘Andrea’ y ‘Nunca Más’ no solo respondió a las críticas de su colega, sino que también la comparó con la ‘Chilindrina’ y afirmó que no le pedirá permiso a nadie para escoger a sus invitados. Incluso, recordó la vez que Medina leyó la prueba de ADN de la supuesta hija de Antonio Cartagena.

“Sé que a ella le j*** que personajes de la farándula salgan en otros programas, en todos en general, Día D, el noticiero, con Milagros Leiva, con todos. Por eso te digo que ni la Chilindrina es tan angurrienta, tiene el síndrome de la Chilindrina”, comentó Llosa en diálogo con diario Trome.

En otro momento, reveló que la Medina le pagó a John Kelvin para que se presentara en ‘Magaly TV, La Firme’ tras salir de prisión, pero él no llegó a asistir. “Ya dejémonos de hipocresías (...) No sé si le ha jod*** que la familia del agresor haya estado sentada en mi set o si, de pronto, ahora es la ‘Manuela Ramos’ o ‘Flora Tristán’ del periodismo”.

Ante las fuertes declaraciones de Llosa, Infobae se comunicó con Magaly Medina para conocer su opinión al respecto. La conductora de TV fue bastante clara al resaltar que no dará color a las palabras de su compañera de casa televisora.

“En toda mi vida, mis enemigos los busco yo, no ellos a mí. No responderé sobre este tema”, fue lo que dijo.

Andrea Llosa y Magaly Medina son las figuras de ATV enfrentadas por el rating.

La contundente respuesta de Andrea Llosa se dio porque Magaly le reprochó el haber invitado a su programa a Jimmy y Doris Gardella Sarmiento, primos del cantante de cumbia John Kelvin, quienes difundieron audios y videos inéditos para evidenciar que Dalia Durán no estaría cuidando bien de sus hijos.

“Al margen que Dalia, a veces, nos enerva, no estamos de acuerdo con las decisiones que toma, pero yo creo que sobre todas las cosas es una mujer golpeada, violentada, que aún tiene mucho que trabajar. Lo que jamás haría es abrir un debate sobre la posibilidad de quitarle a sus hijos”, expresó indignada en su programa de espectáculos.

El origen del enfrentamiento

Aunque son compañeras del mismo canal, Magaly Medina y Andrea Llosa tienen sus diferencias. La rencilla salió a relucir en mayo de 2020, cuando la ‘Urraca’ dio a entender que el programa ‘Andrea’ gozaba de buen rating gracias al “colchón” que le dejaba Juliana Oxenford con su noticiero.

Aunque Llosa hizo caso a sus comentarios, Magaly volvió a quejarse públicamente de su compañera por el caso Dayanita. Resulta que la actriz cómica confesó en ‘Magaly TV, La Firme’ que creía ser el padre de un niño. Medina intentó convencerla para que se haga una prueba de ADN, pero la comediante terminó eligiendo otro espacio televisivo para hacerlo.

“Nosotros hablamos ese día aquí con ella, la convencimos y le prometimos que si yo tenía que viajar personalmente a la selva, una región del Perú donde se me quiere mucho, íbamos a ir todos de este programa. Al día siguiente, por cosas que no comentaré en este programa, fueron otros los que se adelantaron a una idea soltada acá. Así es la televisión, no siempre la competencia está afuera, a veces también está en la casa y se arrebatan las cosas”, comentó Magaly.