Lady Camones enfrentó al abogado de Pedro Castillo: “Hay una evidente postura de hacer un show”

El defensor legal del expresidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, aseguró que distintos grupos de trabajo en el Congreso, como la Comisión de Fiscalización o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), le “temen” a las declaraciones del exmandatario.

Castillo Terrones fue citado por las mencionadas instancias el último jueves quince con antelación, sin embargo, el letrado aseguró que existe una deficiencia en estas coordinaciones pues se programaron todas en la misma fecha y similar hora.

Posteriormente, debido a que los abogados pueden solicitar las respectivas reprogramaciones del caso, evitó detallar cuando realizó dichas solicitudes.

Durante sus declaraciones, en diálogo con Canal N, la presidente de la SAC, la legisladora Lady Camones (Alianza para el Progreso-APP), se comunicó en vivo con la casa televisora para responder a Pachas.

Al respecto, este solo atinó a pedir que se le conceda una audiencia a su patrocinado pese a que ya fue citado, por distintas instancias, y aún está pendiente que brinde sus testimonios.

“Quiero aclarar todas las falsedades que acaba de indicar el abogado, principalmente sobre las notificaciones. Él indica que recién se le formuló el día de ayer (jueves quince de febrero). Nosotros mostramos en la audiencia el documento del cargo de la notificación, este le llegó el ocho de febrero a Pedro Castillo, él mismo lo recibió con firma y huella ”, afirmó.

La congresista de APP aseguró sentirse “indignada” ante las aseveraciones del defensor legal y señaló que defenderá las investigaciones que se realicen en la SAC.

“Respetamos el derecho a la defensa y al debido proceso, que el abogado no mienta y precisarle que yo no le tengo miedo a corruptos ni a golpistas (...) Si ellos realmente tuvieran la voluntad de colaborar con la investigacion, no solamente en el fuero politico, sino también en el fuero judicial, si es un buen abogado, tendría en cuenta que si tienes varias audiencias el mismo día, enviar un documento oportunamente para hacer las reprogramaciones”, manifestó Camones Soriano.

Posteriormente, la extitular del Parlamento también pidió que Pachas se rectifique de sus afirmaciones.

“Hay una evidente postura de hacer un show de esto. Nosotros estamos haciendo un trabaja serio y no nos vamos a prestar a este tipo de situaciones. Exijo al abogado que se rectifique”, agregó.