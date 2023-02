Dalia Durán mandó fuerte advertencia a familia de John Kelvin por publicar audios de sus hijos

Dalia Durán mandó fuerte mensaje a familia de John Kelvin. ATV / Magaly TV, La Firme

Dalia Durán se pronunció en el programa de Magaly Medina, luego que el hermano de John Kelvin, Jorge Alberto Sarmiento, difundiera diversas pruebas en su contra mediante las redes sociales. En total, fueron dos audios los que publicó el familiar del cantante de cumbia, en donde se escuchan las voces de los pequeños y hasta una conversación privada con el mayor de ellos.

Debido a la exposición de sus hijos al escrutinio público, la cubana se mostró furiosa con quienes alguna vez formaron parte de su familia. “Que sigan publicando, a mí me sirve muchísimo, que sigan insultando, que sigan poniendo audios de mis hijos. Es doloroso, todo lo que sea, pero me la voy a aguantar esta vez”, expresó en un inicio.

“No voy a responder porque todo lo que se va a hacer se hará de manera legal. Así que se abstengan de las consecuencias, nada más. Nosotros vamos a hablar donde se tiene que hablar y donde se tienen que demostrar las pruebas”, añadió a través de la llamada telefónica.

Asimismo, Dalia Durán tuvo duros calificativos contra la familia de su expareja, llamándolos “psicópatas” por haber vulnerado la privacidad de los niños.

Dalia Durán se pronunció sobre la familia de John Kelvin.

“Ni siquiera tienen un poco de dignidad, empatía. Dicen que aman tanto a esos niños y publican sus voces, publican todo. O sea, no tienen nada que hacer todo el día. Tienen tanto tiempo para estar en Internet metidos, mandándole a toda la familia, todos ahí metidos”, sentenció.

Según Magaly Medina, la cubana dio más declaraciones explosivas en contra de John Kelvin y su familia. Sin embargo, prefirió no emitirlas porque “este tema debe resolverlo la justicia”.

¿Qué dijo el hermano de John Kelvin?

Mediante su cuenta de Facebook, Jorge Alberto Sarmiento indicó que Dalia Durán se está “aprovechando de la justicia peruana” para acosar a su hermano y para manipular a sus sobrinos en contra del cumbiambero. Para ello, publicó un audio en donde se escucha a la cubana conversar con el mayor de los pequeños. También otro audio “de la discusión cuando John fue a recoger a Johncito y Dalia no quiso dárselo”.

“Señores, mi hermano sólo quiere pasar tiempo de calidad con sus hijos. Esa señora le hace la vida imposible. Ella quiso regresar con él, pero él ya no quiere nada. Entonces, ella prefiere verlo preso antes qué él pueda rehacer su vida. Mi hermano ya estaba encaminando nuevamente su carrera, y miren lo qué le hacen (...) Mi hermano sólo quiere pasar tiempo con ellos y cumplir con lo qué le corresponde”, indicó.

Jorge Alberto Sarmiento pide justicia para su hermano John Kelvin.

Situación de John Kelvin

A pesar de haber recuperado su libertad hace menos de cuatro meses, John Kelvin volvió a la cárcel por el presunto delito contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y por desobediencia a la autoridad. Actualmente, el cantante de cumbia se encuentra en el penal Ancón 2, donde estará recluido hasta noviembre de 2023.

El artista nacional volvió a prisión, luego de visitar a Dalia Durán en su departamento, violando así las medidas de restricción. Según la cubana, su expareja se dedicó a insultarme delante de sus hijos, quienes lloraban por presenciar el episodio violento.

“Me dijo calla recon****, vete a la m***. Yo tengo pruebas que no es la primera vez que él me agrede de esa manera, burlándose como se le da la reverenda gana porque hace lo que le da la gana con las leyes . De ahí me dijo prostituta, dedícate a tu OnlyFans. Fue delante de mis hijos, y del mayor porque él llegó a bajar. Repetí la historia que yo ya pasé”, fueron las declaraciones de Durán ante las autoridades.