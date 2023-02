Susy Díaz se casó con su perro Chiki en el Día de San Valentín: “Con el amor de mi vida”

Susy Díaz se casó con su perro Chiki en San Valentín | ATV

Susy Díaz ha sorprendido en más de una ocasión con sus peculiares dietas y canciones, lo que ha hecho que se gane el corazón de miles de peruanos y muchos de las nuevas generaciones. Recientemente, también se luce como DJ en algunas fiestas por el sur de Lima, cautivando a sus seguidores.

Día de San Valentín: Universitario ofrece una cena en el campo del estadio Monumental El club ‘crema’ lanzó una campaña para las parejas hinchas del equipo con motivo de la celebración del día del amor el próximo 14 de febrero. VER NOTA

Aunque a veces nos sorprende con su forma de ser, esta vez la madre de Florcita Polo decidió celebrar el Día de San Valentín muy a su estilo. La exvedette asistió a un ‘matrimonio’ comunitario con su mascota Chiki, un perrito que vive con ella desde hace 18 años.

Como era de esperarse, Susy Díaz llegó en una imponente limosina y vestida de novia para dar el ‘sí' en el altar ante su amor de cuatro patas. Antes de ello, le dedicó unas palabras e incluso dio la ‘dieta de Piqué'.

“Me voy a casar con el único perro que me dura 18 años. El único que no me engaña y no me hace la de Piqué. Yo los cachos te apliqué, también te piqué y la plata te quité”, expresó la divertida figura de la farándula.

Susy Díaz se casó con su perrito Chiki. (Instagram)

Tras ello, llenó de halagos a su perrito y señaló que lleva 18 años a su lado. Además, que fue quien la acompañó en uno de sus videos más virales cuando el mar la revolcó. “Con el amor de mi vida, el único que me da alegría, me acompaña 18 años. Cuando me revuelca el mar, él sale en el video ahí también”, expresó.

San Valentín: peruanos gastarán entre 100 y 150 soles en compra de flores, chocolates, joyas y peluches Se espera que el crecimiento de las ventas online se eleven a un 3%. Las personas encontrarán promociones y descuentos entre el 50% y 70%, VER NOTA

Por su parte, su hija Florcita Polo, también se mostró feliz de la decisión de su madre y coincidió que su mascota es quien la acompaña desde siempre. “Emocionada porque mi mamá se casa con su único perro fiel que es Chiki, que la ama toda la vida”, finalizó.

En una nueva faceta como DJ

Susy Díaz dejó atrás su rubia cabellera y apostó por el negro para un imponente cambio de look. Pero eso no fue en lo único en que varió, pues también ha conseguido un nuevo trabajo y es de DJ en diversas fiestas de Lima.

Miraflores: anuncian bodas simbólicas LGBTI para este 14 de febrero, pese a disposición discriminatoria de Municipalidad La Red Peruana TLGB detalló que la gestión de Carlos Canales (Renovación Popular) se negó a autorizar el evento para el Día de San Valentín, pero sí para “otra fecha” y con la condición de evitar “todo tipo de molestias” VER NOTA

Al verla en algunas discotecas de las playas del sur, muchos usuarios se mostraron sorprendidos y felices de poder tenerla cerca. Incluso, ha lanzado una nueva canción ideal para el verano, la que ha llamado ‘Bebe, que la vida es breve’.

Los comentarios no se hicieron esperar y comenzaron a inundar en las redes sociales. “Qué sería de nosotros sin Susy Díaz”, “Yo solo quiero ser como Susy Díaz”, “Susy siempre facturando”,” Necesito juerguear con Susy”, “Grande la tía Susy”, “Mi ídola, me representa”, “A ella le rezo y de grande quiero ser ella”, “Quiero DJ Susy, por favor”, “Susy me da mil años de vida”, fueron algunos de los comentarios que generó Susy Díaz.