Magaly Medina envía romántico mensaje a Alfredo Zambrano por San Valentín

Magaly Medina al lado Alfredo Zambrano.

Este martes 14 de febrero se celebra San Valentín, por lo que diferentes personajes del mundo de la televisión han expresado el profundo amor que sienten por sus respectivas parejas. Ese fue el caso de Magaly Medina, quien realizó una publicación en su cuenta de Instagram junto a su esposo Alfredo Zambrano.

La conductora de ‘Magaly Tv: La firme’ solo tuvo palabras de afecto cuando se refirió al notario, destacando el esfuerzo que hace para mantener su matrimonio bastante sólido.

“Nada más bonito que amar en libertad, sin presiones ni condiciones. Sin juzgarnos, sin agobiarnos”, escribió en un primer momento en su cuenta de Instagram, donde se puede ver un video de ambos compartiendo sus viajes por el mundo.

En ese sentido, Magaly Medina agradeció la paciencia que tiene su esposo Alfredo Zambrano, pues ella al tener un trabajo bastante público, en los últimos años el notario ha sido acusado de haberle sido infiel, aunque hasta el momento no haya ninguna prueba.

“Feliz San Valentín amado esposo, por hacer de nuestro nido nuestro refugio de paz. ¡Te amo!”, finalizó la ‘Urraca’. Asimismo, en sus historias, ella mostró el detalle que tuvo su esposo, quien le envió flores en este día tan especial para las parejas.

Además, la polémica periodista también compartió un almuerzo con Alfredo Zambrano. Ella mostró la comida que iba a degustar al lado de su esposo antes de dirigirse a ATV para preparar su programa de hoy.

Magaly Medina y su mensaje a su esposo.

¿Cómo se conocieron?

Magaly Medina conoció a Alfredo Zambrano en el 2008, justo cuando salió de prisión tras cumplir su condena por difamar a Paolo Guerrero. Su amigo y productor, Ney Guerrero, la invitó a almorzar a un restaurante, donde también se encontraba el notario.

“Yo lo conocí en un restaurante. Cuando salí de la cárcel y regresé, mi productor me invitó a comer lo que yo quisiera. Entonces vamos al restaurante y cuando de pronto me dice: ‘en esa mesa hay un amigo que quiero que conozcas’… se acercó a la mesa muy galante y me dijo: ‘Hola, Magaly, yo le envié flores cuando salió de la cárcel’, pero yo había recibido 300 ramos de flores”, dijo riéndose.

Sin embargo, la relación entre ambos no nació ese día, ni a los pocos meses, sino fue dos años después, en el 2010, cuando Alfredo Zambrano la invitó a una cena con engaños y luego re robó un beso.