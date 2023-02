Conoce la manera en la que puedes cambiar el estado civil de tu DNI

(Andina)

Muchas personas llegan a contraer matrimonio y luego de la ceremonia, y la respectiva fiesta, se dedican más a celebrar y hacer la vida de esposos felizmente casados.

Pero siempre hay detalles, sobre todo de índole legal, que algunos no prestan demasiada atención y podría causar inconvenientes en el futuro cuando se quiera hacer un trámite importante.

Uno de esos detalles, de los que no nos damos cuenta hasta que ha pasado un buen tiempo, es el hecho de actualizar el estado civil en nuestro Documento Nacional de Identidad (o simplemente DNI). Y es por eso que será de mucha utilidad saber cuáles son los pasos que debes seguir para hacerlo de manera rápida y segura.

El registro

(Andina)

Todas aquellas personas que han cambiado su situación legal de solteros a casados pueden realizar el trámite vía web. El único requisito para esto es que el acta matrimonial ya se encuentre subida en la Base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Pero si ya quieres cambiar tu DNI y el acta todavía no se encuentra disponible, entonces la opción que tienes es ir a la agencia más cercana de tu domicilio para poder hacer el cambio respectivo.

En este punto hay que tener en cuenta un detalle y se trata de la fecha de vencimiento de tu DNI. Ocurre que si este ya venció, o está por hacerlo, entonces lo mejor será que primero tramites la renovación respectiva antes de hacer la actualización de tu estado civil.

Los costos para hacer esta actualización de estado civil varían si tienes en DNI azul o el electrónico. Por ejemplo, para el azul solo cuesta 24 soles, mientras que para si tienes el electrónico te costará 35 soles. Los respectivos pagos puedes realizarlos en el banco BCP, por págalo.pe o la página oficial de la RENIEC.

¿Cómo saber si mi matrimonio ya está registrado?

(Reniec)

El primer paso antes de comenzar cualquier cosa es verificar si tu nueva unión ya se encuentra registrada en la Base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Para eso, debes ingresar a su página web de la menciona institución y darle click a la sección de Servicios en línea.

Dentro de esta, lo que tienes que hacer es ubicar el botón de Copias Certificadas de actas y partidas y entrar en esa opción.

De las opciones que vas a ver, debes elegir la que dice Matrimonio. Acto seguido debes llenar todos los datos que te son solicitados. Ten en cuenta que debe recordar la fecha exacta en la que se llevó a cabo la boda.

Si la respuesta es positiva y tu acta ya se encuentra en el sistema, entonces esta te aparecerá lista para tramitar su impresión.

(Reniec)

Caso contrario, esto será una señal que la municipalidad en la que te casaste por civil no ha realizado todavía el registro que corresponde.

Solo en ese caso, la nueva pareja unida ante la ley puede asentar su unión, y sin costo adicional, en cualquier oficina de la RENIEC. Solo se necesitará presentar el certificado que les entregaron en la municipalidad y los DNI de los flamantes esposos.

Una vez culminado este último paso, recién ahí se podrá pedir una copia certificada del acta vía web o en cualquier oficina que la RENIEC tiene a nivel nacional.

La importancia

(Reniec)

Aunque parezca un detalle menor, es muy importante actualizar el estado civil en tu DNI, ya que si te has casado y no lo has hecho, el sistema podría bloquearte cada vez que necesitar realizar un duplicado de DNI o cambio de domicilio

Lo mismo podría suceder si es que va a realizar una compra o vender algún inmueble, solicitar una visa para otro país, préstamos bancarios, entre otros trámites de importancia.

