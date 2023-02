Andrea San Martín se pronunció sobre sus besos con el integrante de producción de ‘Esto es Guerra’

Andrea San Martín se pronuncia sobre sus besos con integrante de producción de ‘Esto Es Guerra’. (Instagram)

Andrea San Martín causó revuelo el último fin de semana al compartir en sus redes sociales imágenes besándose con un integrante de la producción de ‘Esto es Guerra’. La exchica reality sorprendió a más de uno al aparecer en una transmisión en vivo muy cariñosa y dando más de un ósculo al joven que fue identificado como Francesco Méndez Passoni.

El encargado de difundir el vídeo fue Samuel Suárez a través de las historias de la cuenta oficial de ‘Instarándula’. El periodista aseguró que recibió mucho material por parte de sus ‘ratujas’ con respecto a las acciones de la exmodelo. Tras darse a conocer los hechos, la exconductora de TV hizo caso omiso a las críticas y continuó con sus labores.

Sin embargo, el comunicador quiso saber más detalles y decidió entrevistar a Andrea San Martín durante la visita que le hizo en su nuevo centro de belleza. El popular ‘Samu’ reveló que la exintegrante de EEG respondió a cada una de sus preguntas acerca de lo que pasó con el trabajador del programa de América TV.

“Por ti normal que lo hubiera subido”, se le escucha decir al exreportero de Latina y a lo que la ‘ojiverde’ respondió: “A mí me da igual”. “¿No sientes que alguien se está aprovechando y quiere colgarse un poco y agarrar fama?”, replicó Samuel. “Mira, yo siento que Francesco tiene una chamba fija desde hace bastante tiempo”, señaló.

Cabe mencionar que, la entrevista completa se podrá ver este martes 14 de febrero en la cuenta oficial de Instarándula.

Instarándula compartió el live del beso entre Andrea San Martín y bailarín.

Descartó reconciliación con Sebastián Lizarzaburu

Ante el pedido de un fiel seguidora, Samuel Suárez compartió un fragmento de la conversación que tuvo con Andrea San Martín con respecto a su vínculo con Sebastian Lizarzaburu, quien fue su pareja hasta el 2022 y es el padre de su primera hija. La modelo descartó una posible reconciliación con el popular ‘Hombre roca’.

“El verdadero tóxico”, comenzó diciendo entre risas, para luego señalar que el exchico reality es un hombre muy tranquilo y en ocasiones se excede. “Sebastián, probablemente, sea el chico más relajado que he conocido en mi vida. Totalmente. Él es súper relajado, a veces se excede y yo sí le digo, se lo critico. Es en ciertos aspectos de su vida. Nosotros nos conocemos 10 años”.

Asimismo, negó que pueda retomar su relación con el exchico reality. “¿Lo de ustedes ya está zanjado?”, consultó Samu. “Sí, yo creo que sí. Totalmente”, contestó la expresentadora. Además, considera que nada de lo que pueda hacer con su vida privada le molesta a Sebastian Lizarzaburu. “¿Le arde? No creo”, sentenció.

Andrea San Martín descarta reconciliación con Sebastián Lizarzaburu. (Instagram)

¿Qué dijo Sebastián Lizarzaburu sobre el beso de Andrea San Martín?

Sebastián Lizarzaburu fue consultado por sus seguidores sobre el beso de Andrea San Martín y Francesco Méndez. El modelo indicó que no se “chupa” y responderá la duda de sus fans.

“¿Qué opinas del ‘ampay’ de Andrea San Martín?”, es la pregunta que le hicieron al popular ‘Hombre Roca’ en su cuenta de Instagram. “Todo el mundo quiere que responda a esta pregunta. ¡Yo no me chupo! Para empezar, esto no fue un ‘ampay’. Eres ‘ampayado’ cuando no eres consciente de que te están viendo o grabando y ellos se grabaron”, señaló en un inicio, para luego referirse al beso de su expareja.

“Pues nada, mi relación con ella está súper bien y ella tiene todo el derecho de divertirse y hacer lo que quiera”, acotó, destacando que Andrea San Martín tiene toda la libertad de besarse con quien desee.