Alicia Retto y Fátima Aguilar en San Valentín: La tierna sorpresa que le dieron sus parejas durante el programa en vivo

Alicia Retto y Fátima Chávez fueron sorprendidas por sus parejas en el programa en vivo. Latina TV.

El pasado martes 14 de febrero, Alicia Retto y Fátima Aguilar fueron gratamente sorprendidas por sus parejas en vivo en el programa que conducen ‘Latina Noticias: Edición Matinal’. El esposo de Alicia y el novio de Fátima se acercaron con un ramo de flores cada uno y causaron risas nerviosas en sus amadas, quienes quedaron asombradas de verlos ingresar al set de televisión.

De acuerdo a Alicia Retto, su esposo Juan Luis tenía programado un viaje de trabajo y no iba a poder acompañarla en el Día de San Valentín, por eso estaba anonada de verlo en el espacio matutino.

Sin embargo, él explicó que en dos horas todavía salía su vuelo y como se sentía un poco culpable de no estar con ella, aceptó ir a saludar a su esposa en el programa en vivo. Ellos tienen un matrimonio de nueve años y dos pequeños gemelos de cuatro años.

“Muchísimas gracias amor por el esfuerzo, creo que ustedes están más nerviosos...”, dijo Alicia. “Lo que pasa es que estoy en deuda porque me voy de viaje y no voy a poder celebrar el San Valentín”, respondió su esposo.

Alicia Retto y su esposo Juan Luis Collantes. Latina TV.

Por su lado, Fátima Aguilar comentó que no imaginaba que su novio Jorge la visitara al canal, ya que es un hombre tímido que jamás ha salido en los medios de comunicación y agregado a ello, tenía trabajo muy temprano., Ellos tienen una nueve años de relación y dos años de comprometidos.

“Ni siquiera le gusta salir en mis historias de Instagram, ahora sale en televisión nacional... Muchas gracias porque sé que este es un esfuerzo gigantesco, no puedo creer que te hayan convencido”, le dijo la periodista.

Fátima Aguilar es gratamente sorprendida por su novio. Latina TV.

Alicia Retto envió un importante mensaje a los televidentes por ‘San Valentín’

En relación, al Día de San Valentín, Alicia Retto comentó que el amor con violencia no es un amor verdadero y le pidió a sus televidentes replantearse el tipo de relación que tienen y alejarse de esas personas tóxicas que solamente hace daño y no permiten crecer personal y profesionalmente.

“El amor no duele, el amor no tiene por qué hacerte llorar, o golpearte, el amor sincero no tiene por qué hacerte sentir mal. Si te sientes plena, entonces es porque hay amor. Y si estás sufriendo por amor, eso no es amor, eso es tóxico y eso hay que alejarlo de la vida”, advirtió la comunicadora.

Fátima Aguilar intervino y se sumó al mensaje de amor, que una pareja tiene que impulsarte y ayudarte a cumplir tus sueños, además ayudarte a centrarte, pisar tierra y valorar a tu familia. “El que te ama, te ama con todo el combo, que es la familia, la madre, el padre, los hermanos y te ayuda a salir adelante”, mencionó la chiclayana.