San Juan de Lurigancho: Policlínico Municipal es clausurado causando retrasos en la atención a pacientes

El Policlínico Municipal del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) ha sido clausurado por fiscalizadores municipales de la entidad edil dirigida por el alcalde Alex Gonzáles Castillo. La medida viene afectando a diversos pacientes con diagnósticos delicado que esperaban continuar su tratamiento el día de hoy.

En las afueras del centro médico una larga fila de personas se encontraba esperando la apertura del local, entre los que habían adulto mayores.

DATO: El Policlínico Municipal de SJL afectaría la atención de alrededor de 1000 personas diarias en promedio.

Policlínico Municipal de San Juan de Lurigancho es clausurado

La clausura se hizo efectiva el 10 de febrero del 2023, causando sorpresas en los pacientes que acudieron el día 13 para recibir la atención respectiva.

En las redes sociales de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho se observa una publicación en la que comunican sobre aquel hecho en horas de la noche.

“Por no acatar disposiciones de seguridad y poner en riesgo a sus pacientes, la Municipalidad clausuró temporalmente el Policlínico de SJL (cruce de Las Flores y República de Polonia), manejado en la actualidad por un concesionario. ¡Tu seguridad es primero!”, se lee en la cuenta de Twitter de la entidad edil.

El establecimiento trabaja de la mano con la municipalidad, lo cual ha causado consternación entre los vecinos. Además, se sabe que pertenece a la red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y que a su vez es manejada por una empresa particular.

Pacientes muestran su malestar

Varios pacientes llegaron al lugar y mostraron su descontento con la medida, debido a que varios de ellos acudían por urgencias y otros por citas programadas.

Un paciente que se encontraba en la fila, no dudó en compartir su caso para TV Perú e indicó que acudió al hospital de emergencia y le dijeron que tenía infección urinaria, pero para hacer seguimiento del caso le indicaron que no podían atenderlo más, ya que él pertenecía a la red del Policlínico Municipal.

“Soy asegurado [...] No me atienden (en le hospital) porque yo me atiendo acá (policlínico)”, afirmó el paciente.

Otros pacientes que se encontraban en la cola afirmaron que insistían con la llamada al número telefónico del centro médico de tipo IPRESS -3, pero nadie les respondía.