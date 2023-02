Congresistas rechazan ataque narcoterrorista que dejó siete policías muertos en el Vraem

Con mucho sentir, congresistas y otras figuras de la política peruana se pronunciaron ante la emboscada en el Vraem por parte de los narcoterroristas, que dejaron el saldo de siete policías muertos.

Atentado terrorista en el VRAEM deja siete policías muertos Los efectivos policiales pertenecían a la Dinoes y la comisaría de Natividad y se trasladaban en una camioneta cuando fueron emboscados alrededor de las 9:45 de este sábado.

A través de sus redes sociales, los parlamentarios, expresidentes, politólogos, periodistas y más, rechazaron rotundamente el actuar de estas fuerzas subversivas en contra de la PNP, además, enviaron sus condolencias a las familias de los valerosos efectivos policiales.

Avanza País

La bancada de Avanza País se pronunció sobre el atentado narcoterrorista en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Revelan cómo fue el ataque terrorista en el VRAEM que dejó siete policías muertos con armas de largo alcance Los efectivos se trasladaban en un vehículo todoterreno por el valle cocalero, donde las fuerzas armadas combaten desde hace más de dos décadas a bandas de narcotraficantes y a los remanentes de Sendero Luminoso

“Condenamos el asesinato de valerosos miembros de la PNP en atentado terrorista en el Vraem. Avanza País se solidariza con los familiares y compañeros de armas de los caídos”, escribió el conjunto legislativo en su cuenta oficial de Twitter.

“Reafirmamos nuestro compromiso de no permitir el avance de la subversión y rechazarla con firmeza y decisión”, agregó la agrupación.

José Williams

el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Williams Zapata, se expresó acerca de lo ocurrido en el Vraem.

Narcoterroristas se llevaron dos fusiles AKM y una pistola luego de emboscada en el Vraem donde murieron siete policías El comandante general de PNP, Raúl Alfaro Alvarado, reveló también que en el lugar del atentado terrorista se han encontrado casquillos de fusiles tipo de Galil. El único sobreviviente, capitán PNP, Edwin Mego Villogas, fue trasladado hasta el hospital de la Policía Nacional en Lima.

“Mis más sentidas condolencias a los familiares de nuestros valerosos policías, quienes sufrieron un atentado cuando se trasladaban en un vehículo policial en el centro poblado de Natividad, en el Vraem, donde 7 efectivos han fallecido”, escribió en sus redes sociales.

Patricia Juárez

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria de Fuerza Popular también se pronunció por lo sucedido en el Vraem.

“Lamento la matanza de siete valerosos PNP en una feroz emboscada en el Vraem. Mis condolencias a sus familias y un llamado a que la institución no los desampare. Condeno enérgicamente a las huestes terroristas. Esta situación es el legado de Castillo y sus camaradas”, manifestó.

Adriana Tudela

“Mi más sentido pésame a las familias y amigos de los valerosos policías que fueron cobardemente emboscados por terroristas en el centro poblado de Natividad, en el #Vraem. Estas muertes no pueden quedar impunes. #TerrorismoNuncaMás”, escribió en su cuenta de Twitter.

Alejandro Aguinaga

Alejandro Aguinaga se pronunció acerca del ataque terrorista que sufrieron miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Valle de los Ríos Ene, Apurímac y Mantaro (VRAEM), el último sábado.

“Profundo pesar por asesinato, siete valerosos miembros de la Policía Nacional del Perú y preocupación porque el terrorismo ha vuelto con fuerza. No cabe la barata excusa de “no me terruquees”. Presidenta, Dina Boluarte, premier, Alberto Otárola, repito hay que gobernar y pacificarnos, no correr para atrás”.

Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior (MININTER) expresó su solidaridad con los familiares de los miembros de la PNP que fueron asesinados por terroristas en el VRAEM.

“El Ministerio del Interior lamenta la pérdida de siete valerosos efectivos policiales que venían cumpliendo su función en el lugar, y expresa su máxima solidaridad y condolencia a los deudos y familiares de nuestros policías caídos en cumplimiento de su deber”.

“Personal policial se constituyó al lugar de los hechos, a fin de realizar el levantamiento respectivo y las labores de investigación correspondientes, con presencia y participación del Ministerio Público. Asimismo, se realizan trabajos conjuntos con las Fuerzas Armadas para la identificación, ubicación y captura de los responsables”.

Martín Vizcarra

El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, también se pronunció ante el ataque narcoterrorista que dejó siete policías muertos en el Vraem.

Nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a la Policía Nacional y los familiares de los policías cruelmente asesinados por el narcoterrorismo en el Vraem. Este crimen no debe quedar impune, el gobierno no puede descuidar la lucha contra los enemigos del país.

¿Qué pasó en el Vraem?

A las 09.45 horas del último sábado, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera del país, siete agentes de la Policía Nacional de Perú (PNP) fueron emboscados y ultimados con armas de fuego de largo alcance.

Los efectivos de la comisaría de Natividad, en Pichari (Cusco), y de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) realizaban labores por el anexo Minirini cuando fueron cercados en el vehículo todoterreno en esta zona donde las fuerzas armadas combaten, desde hace más de dos décadas, a bandas de narcotraficantes y a los remanentes de Sendero Luminoso.