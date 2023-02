Día de San Valentín: peruanos gastarán solo entre S/ 100 a S/ 150 en regalos

Los productos de mayor preferencia en estas fechas por los peruanos son los chocolates, los ramos de flores, los perfumes, las joyas y los peluches.

Ante el alza de precios, los peruanos este año serán más cautos en sus gastos por el Día de San Valentín, que se celebra el 14 de febrero. Según proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los consumidores realizarán un gasto promedio de entre S/ 100 a S/150, cifra menor a años anteriores.

Cabe señalar que, durante el año pasado, los peruanos gastaron en promedio entre S/190 y S/250. Ante el menor gasto, los operadores de tiendas comerciales ampliarán promociones a fin de recuperar las ventas perdidas por las protestas en diciembre y enero.

“Con la actual incertidumbre, los peruanos serán cautelosos con sus compras, y es que están más preocupados por la canasta básica y por los productos de primera necesidad; así que sus compras para el Día de San Valentín serán más pensadas”, comentó Leslie Passalacqua, presidenta del gremio de Retail y Distribución de la CCL.

Asimismo, la ejecutiva indicó que los productos de mayor preferencia en estas fechas, son los chocolates, los ramos de flores, los perfumes, las joyas y los peluches. Así también, se optará por una cena romántica.

Ventas online

En cuanto a la comercialización por el Día de San Valentín, Passalacqua indicó, que, debido a la situación actual, las ventas de su sector van a ser menores a lo esperado inicialmente; no obstante, la expectativa es que mantengan un crecimiento de 3%, tal como se registró el año pasado.

También, añadió que la referida campaña representa el 8% de la venta anual de las empresas del sector retail, por lo cual recomendó enfocarse e nuevas estrategias de ventas para llegar al consumidor.

Los peruanos también gastarán en cenas por el Día de San Valentín.

También la ejecutiva resaltó que varias empresas de esta industria se están enfocando más en la venta online, ya que la comercialización en las tiendas físicas ha disminuido en ciertas regiones por los disturbios.

En esa línea, la presidenta del gremio del retail comentó que, en esta campaña, el consumidor prefiere, por lo general, el uso de las tarjetas (sea débito o crédito), así se realizan más del 60% de compras en el sector retail con el dinero plástico, con el fin de aprovechar diversas promociones y/o descuentos.

Promociones

Precisamente, la ejecutiva recordó que el año pasado más del 50% de limeños realizó con anticipación sus compras de San Valentín. Por ese motivo, desde enero del presente año, se han lanzado promociones y descuentos desde 50% hasta 70%.

“Para este Día de San Valentín, la gran mayoría de los operadores ampliarán sus promociones, ya que necesitan recuperar las ventas perdidas por las protestas, sumado a que en el verano las campañas son de liquidación y el margen es mucho menor”, detalló Passalacqua.

La representante empresarial manifestó que las empresas de su sector hacen flujo en estos meses para la siguiente campaña de vuelta a clases (escolar) y Día de la Madre, esta última es la segunda campaña más fuerte del año.

Las flores son uno de los productos más demandados durante San Valentín y las aplicaciones delivery impulsarán este dinamismo.

Además, Passalacqua anotó que, si bien el año no comenzó bien para las empresas, y hasta la fecha no hay mejoría para resolver las protestas, lo importante es seguir trabajando con optimismo. “Es la única forma de poder contribuir con nuestro país. No podemos paralizarnos”, puntualizó.

Delivery

Según estimaciones de la aplicación de envíos Rappi, los pedidos de regalos se incrementarán hasta en un 70 % durante estas fechas en comparación de un día tradicional. Asimismo, se proyectan altos picos de ventas durante el 13 y 14 de febrero.

En promedio los peruanos gastan cerca de S/ 150 en pedidos de regalos a través de aplicaciones de delivery. Y las categorías que registran mayores ventas son flores, moda, diversión en pareja y belleza”, dijo el general manager de Rappi Perú y Ecuador, Spencer Friedman.