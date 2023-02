Melissa Loza aclaró cuál es su verdadera edad: modelo mostró su DNI | América TV

Melissa Loza volvió a ser parte de ‘Esto es Guerra’. La modelo tiene varios años en el medio, donde inició como parte del programa ‘Habacilar’ y tras el éxito del reality de competencia siempre ha sido presentada e incluso es llamada la cábala.

Al Fondo Hay Sitio: Alessia vive pesadilla al darse cuenta que Cristóbal se enamoró de la versión femenina de Jimmy En plan de Alessia para mantener en secreto su romance con Jimmy le jugó una mala pasada, pues nunca imaginó que su hermano se terminaría enamorando de la versión femenina de su enamorado. VER NOTA

Sin embargo, este 2023 el programa de América Televisión anunció que llegarían nuevos competidores para darle paso a una nueva generación y así más jóvenes tengan la oportunidad de estar en el reality. Pero, Melissa Loza fue presentada como una de las históricas.

Este hecho generó un sinfín de comentarios en las redes sociales. Sus seguidores se alegraron de volverla a tener en ‘Esto es Guerra’, pues es una de las más fuertes en la competencia, pero también estuvieron quienes criticaron que continuara pese a ‘su edad’.

Gran Teatro Nacional: programación de eventos del 2023 Este 2023, los amantes de la música, actuación, danza y otras expresiones culturales podrán disfrutar de diferentes espectáculos de alto nivel en el Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura. VER NOTA

Fue allí que se comenzó a especular que la popular ‘Diosa’ tendría más de 40 años, específicamente 43. Incluso, el último fin de semana la modelo estuvo de cumpleaños, por lo que se decía que había cumplido 44, una edad que ni ella misma sabe de donde salió.

Es por eso que, en conversación con ‘América Espectáculos’, habló de cómo pasó su cumpleaños y, con DNI en la mano, mostró su fecha de nacimiento, confirmando así que acaba de cumplir 40 años.

Melissa Loza muestra su verdadera edad. (América TV)

“La pasé lindo con todos mis seres queridos en familia, tranquilos, pero ahora sí vamos a la corrección. Acá está mi DNI de 1983 por favor. Recién en la base 4″, expresó.

En su documento de identidad se lee que Melissa Loza nació el 4 de febrero del 1983. Con esto, quedan atrás las especulaciones de que tenía más de 40. Además, se preguntó como es que esa edad comenzó a circular y espera que ya todo esté corregido.

Luciana Fuster le hizo tremendo desplante a Janet Barboza y esta es la razón de su fastidio Janet Barboza y Edson Dávila se presentaron en el set de ‘Esto es Guerra’ para conseguir las declaraciones de algunos chicos reality. VER NOTA

“Ya que está corregido. Ya faltaba esto, acá está. La gente no sé qué le pasa. Alguna admiradora o admirador que de repente quiere alterar algo que no es, pero acá está la verdad de todo”, finalizó la modelo.

¿Qué dijo Melissa Loza al volver a ‘Esto es Guerra?

Melissa Loza fue presentada como una de las históricas de ‘Esto es Guerra’. La competidora fue la primera en aparecer en el set, pues desde el inicio ha sido catalogada como la cábala. Fue allí que contó cómo tomó la decisión de volver al reality.

“La producción me llamó, dudé en regresar, pero debo confesar que soy una persona que ama su trabajo y siempre voy a estar donde Dios me ponga y si él quiere que yo esté acá, nos vamos por los 11 años en EEG”, declaró.

Tras ello, señaló que es una mujer muy competitiva y que daría lo mejor de sí para luchar contra la nueva generación. Agregó que no sería nada fácil para los nuevos y esperaba que estuvieran a la altura de la competencia. “Eso sí, me gusta la competencia dura, fuerte porque eso saca lo mejor de mí. Así que espero que las chicas estén a la altura también y yo me imagino que sí, por eso están acá”, finalizó la competidora.