Gobernador regional de Puno reitera que la renuncia de Dina Boluarte acabaría con la crisis política

El gobernador de Puno, Richard Hancco, cuestiona a la presidenta Dina Boluarte.

El gobernador regional de Puno, Richard Hancco, manifestó otra vez que la única salida a la crisis política es la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Consideró que ella debería cumplir su palabra de adelantar las elecciones generales lo más pronto posible porque su permanencia resulta insostenible por el bajo índice de aprobación ciudadana.

“La señora Dina Boluarte, ha dicho que el Congreso tiene que adelantar las elecciones. No se ha dado eso y tendría forzar ello. La única manera de lograrlo, sería su renuncia. Espero que cumpla con su palabra. No es posible mantener en el poder a una autoridad que tiene el mínimo porcentaje de aprobación. Eso genera caos. Si no hay legitimidad el pueblo se levanta”, indicó al diario La República.

La autoridad regional agregó que la jefa de Estado no renuncia al cargo porque “un sector cercano a ella, le indica que no renuncie porque la izquierda va avanzar o se entregará el país a violentistas”. “Yo no lo veo así. (…). La única manera de solucionar [la crisis], es la renuncia de Dina Boluarte. Eso va a generar calma”, acotó.

Por otro lado, Hancco cuestionó la falta de consenso de las bancadas parlamentarias para aprobar los comicios generales en diciembre próximo.

Fallecidos en Puno por las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

“Hay que decir a los dos sectores [de derecha e izquierda] que dejen de anteponer sus posiciones o sus pretensiones políticas y prioricen al país. Acá hay una izquierda que se ha empecinado con la Asamblea Constituyente, que de repente está bien, pero no en las actuales circunstancias. Igual, el otro sector del Congreso, que pretende modificar más de 50 artículos de la Constitución, de repente hasta es legítimo, pero no en estas circunstancias”, explicó.

El gobernador regional de Puno manifestó que si no hay una solución para el adelanto electoral, pues la única consecuencia sería que las protestas continuen.

“El problema es que se va insistir en las manifestaciones. Va a existir descontento. Va existir esa ruptura de gobierno a población. Cómo queremos trabajar por el país cuando nuestra presencia genera descontento entre los ciudadanos. Eso es lo que no queremos entender”, alegó.

Declaratoria de emergencia

Por otro lado, Hancco cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo para declarar en Estado de Emergencia a su región por los próximos 60 días.

“Para mí es innecesario porque después del 09 de enero no ha habido mayor conflicto en Puno. Entonces , es una [decisión] desproporcionada. Lo que me preocupa es enviar al Ejército cuando hay manifestantes. El Ejército no está preparado para afrontar protestas”, anotó.

El gobernador regional también se refirió a que no haya ningún responsable político por los 18 fallecidos en Puno el mes pasado. Apuntó sus críticas contra el premier Alberto Otárola.

“Más aún cuando el señor Alberto Otarola, dice que Dina Boluarte, no va a renunciar. Pareciera que acá estamos en una academia militar, donde todos tienen que cumplir lo que decimos. Uno tiene que entender, que cuando uno es autoridad va a tener oposición. No porque esté en tú contra tienes que mandar el Ejército y la Policía, para arrinconarlos. De repente va a ser necesario, en determinado momento, pero eso no puede ser permanente. (…). Exigimos la imparcialidad y la objetividad en la investigación tanto de las muertes de civiles como de un policía. Ninguna vida es mejor que la otra”, declaró.

Sobre este tema, el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), informó que la Fiscalía no ha logrado identificar hasta el momento a algún responsable de las muertes. Además, denunció que las investigaciones van a paso lento y no parece tener un rumbo definido para resolver este caso.