Ricardo Mendoza, de ‘Hablando Huevadas’, es acusado de meterse en una relación y engañar a su novia. | Magaly Tv: La firme.

En medio de su gira por el Perú, Ricardo Mendoza se ha visto involucrado en un nuevo escándalo. El comediante ha sido acusado por un joven de meterse en su relación sentimental, provocando que esta finalmente llegue a su fin.

Magaly Medina revela que fue invitada a Hablando Huevadas y explica por qué no aceptó La conductora de espectáculos sorprendió con esta confesión en vivo. Sin embargo, no dudó en criticar el humor de los presentadores en sus shows. VER NOTA

Lo más sorprendente de esta revelación es que el conductor de ‘Hablando Huevadas’ habría estado con otra mujer mientras él todavía mantenía una relación sentimental con su pareja de nombre Alicia.

Esta información fue dada a conocer por el programa ‘Magaly Tv: La firme’, donde se puede ver al joven dejando mal parado a Ricardo Mendoza, pues muestra los mensajes que intercambiaron, donde él le reclama por estar con su pareja.

Ricardo Mendoza le responde a su tío Carlos Alcántara: “Yo sí diré la verdad” El líder de 'Hablando Huevadas' aseguró que le respondería con todo a su tío, quien señaló que su sobrino lo dejó colgado en 'Asu Mare 4'. VER NOTA

Asimismo, el joven reveló que el comediante habría estado coaccionando a su pareja para que se quede con él ofreciéndole dinero. “Ricardo Mendoza, el de ‘Hablando Huevadas’. Las condiciona a estar con él por dinero”, comentó.

Ricardo Mendoza al lado de su pareja.

Hasta el momento, Ricardo Mendoza no se ha pronunciado sobre este hecho, pues se encuentra en plena gira nacional por San Valentín. En sus redes sociales, el comediante mostró el show que realizó en Chiclayo al lado de Jorge Luna.

Carlos Alcántara se refirió a su distanciamiento con Ricardo Mendoza: “Que se dedique a lo suyo” Carlos Alcántara se refirió a su polémico enfrentamiento con Ricardo Mendoza, comediante que asegura ser utilizado para promocionar la película. VER NOTA

Cabe mencionar que no es la primera vez que el conductor de ‘Hablando Huevadas’ es acusado de serle infiel a su pareja, pues ya en el pasado, específicamente en TikTok, una joven mostró las conversaciones que tuvo el comediante, donde le hacía proposiciones indecentes.

“Pero mientras todo quede aquí y no le contemos a nadie, vamos bien”, fue el primer mensaje que se ve en la conversación que tuvo con la joven de nombre Solange Cabrera.

La mujer, al notar las intenciones de Ricardo Mendoza, no dudó en ponerle un alto. “Terrible eres (...) No me gustaría que me hagan eso a mí y si tanto la quieres, deberías respetarla más”, le respondió.

Se enfrenta a su tío Carlos Alcántara

En las últimas semanas, el comediante ha estado involucrado en un enfrentamiento público con Carlos Alcántara, quien en una entrevista señaló que su sobrino lo dejó plantado en la película ‘Asu Mare: Los Amigos’, pues no aceptó la propuesta laboral que le hicieron.

Ricardo Mendoza al enterarse de lo que había dicho el veterano actor, hizo una serie de publicaciones en las que daba a entender que su tío mintió, pues ya en un programa pasado indicó que la producción había rescindido de sus servicios por estar involucrado en muchas polémicas.