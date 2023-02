Franco Cabrera anuncia el fin de su relación al ser captado con una misteriosa mujer que no es su novia

Franco Cabrera ingresa a edificio de Miraflores junto a mujer que no es su novia. | Magaly Tv: La firme.

Franco Cabrera no se quedó callado ante las imágenes del programa de Magaly Medina. El actor utilizó sus redes sociales para dejar en claro que está soltero tras la difusión del avance del espacio televisivo. Y es que, en horas de la tarde de este 7 de febrero, en las redes sociales se dio a conocer que el espacio televisivo iba a publicar un vídeo de él junto a una misteriosa mujer que no es su pareja.

Magaly Tv: La firme: El dinero que ganan los influencers en TikTok y el motivo por el que Magaly Medina rechazó invitación de Hablando Huevadas Magaly Medina tuvo duras críticas contras algunos personajes de la farándula peruana, además de contarlos los motivos por el que no aceptó ir a Hablando Huevadas. VER NOTA

Como se sabe, el artista nacional mantuvo una relación sentimental con una joven identificada con el nombre de Ximena Li. Ambos habrían iniciado su historia de amor a principios de 2021 y en sus plataformas digitales no dejaban de presumir su romance al compartir con sus seguidores fotos y videos de sus viajes, momentos especiales y más.

Por ello, el adelanto de ‘Magaly TV La Firme’ dejó a más de uno sorprendido, pues pocos conocían que Franco Cabrera había dado por terminado su compromiso con la joven, ya que hace algunas semanas se les vio muy unidos en Miami e, incluso, asistieron juntos al Mundial Qatar 2022.

Sheyla Rojas revela por qué no puede salir del Perú: “Estoy atrapada” La modelo se encuentra por quince días en nuestro país, a pesar de que su novio vive en México y su hijo se encuentra recuperándose de una intervención médica. VER NOTA

Esto avivó los rumores de una posible infidelidad por parte del integrante de ‘Asu Mare’, por lo que decidió utilizar sus plataformas digitales para aclarar la situación. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Franco Cabrera reveló el fin de su relación sentimental con Ximena Li.

“A quien corresponda: Desde hace un tiempo soy una persona soltera. Gracias por su apoyo y cariño de siempre. Los quiero”, escribió.

Instagram.

El ampay de Franco Cabrera

El también conductor fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ el último domingo 5 de febrero a las 3:30 de la madrugada, ingresando a un edificio en el distrito de Miraflores junto a una misteriosa mujer. Minutos antes de las 5 de la mañana, ambos salieron del lugar y abordaron un automóvil. Ella bajó primero y él se quedó en el taxi que lo regresó al mismo departamento.

Linkin Park usa versión de Tongo en importante publicación: fans estallan de emoción al reconocer su voz La banda estadounidense de rock alternativo logró consolidarse en Spotify con su canción ‘Numb’. Para su celebración, escogió el tema del cantante peruano. VER NOTA

Para conocer más detalles de su situación sentimental, una reportera del programa de espectáculos abordó a Franco Cabrera para consultarle quién era la joven con la que fue ampayado; sin embargo, él evitó responder y aseguró que no iba a hablar de su vida privada.

Tras el informe, Magaly Medina reveló que Ximena Li aún no elimina ninguna fotografía junto al artista, lo que le parece sospechoso. Además, su equipo de investigación averiguó que el edificio en el que fue grabado el artista alquila sus departamentos.

“En ese sitio alquilan departamentos en esta modalidad de ‘Airbnb’ por días, semanas, meses... Y parece que algunas personas, en vista de que el ‘Airbnb’ tiene cierta privacidad y no se puede encontrar en cualquier edificio de viviendas, mucha gente está optando en vez de ir a un hotel, está alquilando estos departamentos, porque así despista al enemigo, o sea, a nosotros“, dijo la popular ‘Urraca’ en medio de risas.

Franco Cabrera revela que está soltero. (Captura)

¿Por qué terminaron Franco Cabrera y Ethel Pozo?

Franco Cabrera y Ethel Pozo tuvieron una relación entre 2014 y 2018, luego de que la conductora se divorciara del padre de sus hijas. Ambos disfrutaron de un bonito romance hasta que llegó a su fin. Tras su ruptura, se comenzó a especular diferentes razones que podrían haber dañado su historia de amor. Sin embargo, fue la hija de Gisela Valcárcel quien dio a conocer los motivos.

“Contenta. A mí no me gusta tocar ese tema en los medios, no tengo otro novio, solo terminamos. La amistad, el respeto, los bonitos recuerdos y el aprendizaje siempre quedan”, dijo en una entrevista para Trome en aquel entonces.