Allison Pastor mostró su cuerpo tras ser operada por fuerte lesión en ‘EEG’: “Fue traumático”

Allison Pastor fue operada tras sufrir accidente en 'EEG'.

A mediados del 2022, Allison Pastor se retiró definitivamente de ‘Esto es Guerra’ tras sufrir una fuerte lesión en la rodilla durante el desarrollo de una de las competencias. Se rompió el ligamento cruzado, el ligamento interior, se dañó el menisco y presentó un hematoma en el cartílago, por lo que tuvo que ser operada.

En mayo de dicho año, la esposa de Erick Elera pasó por el quirófano para recuperar por completo la movilidad de su pierna. “Tuvieron que sacarme mis propios tendones para reconstruir mis ligamentos. Estoy muy contenta porque pude conseguir un buen traumatólogo deportivo”, contó en sus redes desde la clínica.

Han pasado nueve meses desde entonces y Allison Pastor se ha animado a mostrar los resultados de la operación en su cuenta de Instagram, donde publicó imágenes de su recuperación.

“Quiero compartir con ustedes mi pierna como quedó después de la operación de rodilla que tuve, tenía vergüenza subirla, no me sentía bien. Fue una etapa muy fuerte para mí… Mi pierna derecha totalmente se atrofio, perdí mi masa muscular, era traumático para mi verme así”, señaló.

Allison Pastor luego de ser operada en la rodilla. (Instagram)

Tras ello, la deportista aseguró sentirse orgullosa de su progreso, pues ha logrado aumentar la masa muscular de su pierna derecha en estos últimos meses “con mucha disciplina y perseverancia”. Sin embargo, aún se encuentra en proceso de recuperación.

“Estoy feliz con mis resultados, todo es posible si realmente lo queremos. Quitemos de nuestra boca y mente el no puedo porque sí podemos. Los límites lo ponemos nosotros”, finalizó en su mensaje la excompetidora de ‘Esto es Guerra’.

Allison Pastor se mostró orgullosa de su proceso de recuperación.

¿Cómo se lesionó en ‘Esto es Guerra’?

En la temporada de aniversario de ‘Esto es Guerra’, Allison Pastor y Ducelia Echevarría, quienes eran las más fuertes del programa, se disputaban un punto cuando la esposa de Erick Elera cayó al piso luego de dar un mal paso. La competencia continuó desarrollándose, mientras la deportista era auxiliada por sus compañeros.

Pastor contó en sus redes sociales que “la rodilla se salió” producto de la fuerte caída, por lo que su primera reacción fue acomodarla nuevamente en su lugar. “Me la tuve que devolver y la consecuencia tuve la mala noticia que me rompí el ligamento cruzado al 100%, el ligamento interior también”, mencionó apenada.

La lesión de Allison Pastor en 'Esto es Guerra'. América TV.

Pronto se casará

Erick Elera, el popular Joel Gonzalez en ‘Al Fondo Hay Sitio’, lleva más de cinco años casado con Allison Pastor. Contrajeron nupcias en el 2019 por civil. Ahora, el actor quiere unirse en matrimonio con la madre de su hijo en una boda religiosa.

“Nos falta casarnos de manera religiosa, de civil ya nos casamos, quizás pueda ser este año, aún no lo sabemos... cuesta, pues. Me gustaría hacer algo bonito, más que hacer una fiesta gigante, a ambos nos encanta viajar. Mi sueño es irnos con toda la familia (de viaje) a divertirnos, a pasarla bonito”, contó para ‘América Espectáculos’.

Además, reveló si es que agrandará su familia con Alison Pastor. “Si me gustaría, hace poco pensamos que había ocurrido, pero no. Dios sabe por qué son las cosas, tal vez más adelante. Tal vez uno más, a Ali le gustaría tener una mujercita, yo lo que venga, en mi caso con tres me quedo”, dijo, y luego le echó flores a su esposa por el cariño a su primogénita. “Ali ya quiere a mi hijita como si fuera suya”, sostuvo.