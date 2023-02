Leslie Shaw no volvería a participar en ‘El Gran Show’: “Como jurado puede ser”

Leslie Shaw habla de su paso por los realities. (YouTube)

Leslie Shaw se encuentra envuelta en la polémica por haber sido señalada como la manzana de la discordia en el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola. Si bien, la cantante se pronunció al respecto y negó toda clase de vínculo con el empresario, su nombre aún continúa sonando en los medios de comunicación y esta vez por su decisión acerca de los realities.

Y es que, días antes de desatarse el escándalo internacional, la intérprete de ‘Faldita’ estuvo como invitada en el programa de YouTube de ‘El Flaco’ Granda para hablar de varios pasajes de su vida, como la vez que participó en los programas de competencia de América Televisión.

Durante la entrevista, Leslie Shaw señaló que no se arrepiente de haber pisado los realities y que disfrutó mucho de las ganancias que obtuvo; sin embargo, no volvería a un concurso televisivo. Recordemos que, la compositora fue integrante de ‘Esto es Guerra’ en 2015 y compitió en varias temporadas de ‘El Gran Show’ desde el 2011 hasta 2016.

“Me pagaban muy bien y disfruté del dinero que gané. Los realities me han ayudado a tener un poquito más de control de cámaras, conocer más gente, mayor exposición, pero no es que: ‘ay que lindo, qué emocionante’”, dijo la artista nacional, para luego asegurar que nunca le pidieron fingir un romance o discusión. “Nada ha sido armado, todo ha sido real”, acotó.

En otro momento, la influencer contó que el espacio televisivo dirigido por Gisela Valcárcel aún la sigue convocando para concursar, pero desea que ya no lo hagan. Además, recalcó que está enfocada en su música y que podría aceptar ser miembro del jurado.

“Me llaman para concursar, pero yo les digo no me llamen para concursar, yo estoy en otras”, afirmó la modelo. “¿Para bailar en El Gran Show?, preguntó el entrevistador. “Sí, qué flojera, no la hago. Imagínate, peinarme maquillarme. No, yo soy artista, hago música (...) De jurado sí, puede ser, si estoy libre”,

Leslie Shaw no volvería a los realities. (Captura)

¿Qué dijo Leslie sobre Thalía y Tommy Mottola?

Leslie Shaw habló por primera vez sobre el escándalo en la que está envuelta con Thalía y su esposo Tommy Mottola el último 6 de febrero en el programa de Magaly Medina. La cantante dejó en claro que no conoce al empresario estadounidense y nunca lo ha visto en persona, ni siquiera cuando grabó su videoclip con Thalía para el tema ‘Estoy Soltera’.

“Ella es super linda, empezó a comentar en mis fotos, seguirnos por redes, yo le mandaba música, siempre ha habido respeto. Nunca en mi vida lo he conocido (a Tommy Mottola). He ido a varios eventos, pero a él nunca lo he conocido en mi vida”, dijo la rubia.

“Yo estaba feliz saliendo de mi clase de Pole Dance y mi papá me manda un TikTok y le dice ‘que guardadito te lo tenías’ y yo ‘¿qué pasó?’. Yo nunca conocí a Tommy Mottola”, agregó, para luego asegurar que desconoce los motivos por los cuales se crearon dichos rumores.

Asimismo, Leslie Shaw confesó que nunca pensó en escribirle a Thalía para darle una explicación, pues tiene vergüenza de hablar con ella sobre este tema y que recién se ha pronunciado al respecto, porque quería entender mejor lo que estaba sucediendo antes de dar alguna declaración.