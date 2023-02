Leslie Shaw negó vínculos con Tommy Mottola y expresó su admiración por Thalía: “No lo conozco”

Leslie Shaw niega conocer a Tommy Mottola y asegura que respeta a Thalía | Magaly TV: La Firme

Leslie Shaw habló por primera vez sobre el escándalo en la que está envuelta con Thalía y su esposo Tommy Mottola. Este 6 de febrero la cantante estuvo como invitada en el programa de Magaly Medina, donde fue consultada sobre las especulaciones que comenzó la prensa mexicana al señalarla como la manzana de la discordia en el matrimonio de la artista y el empresario.

Leslie Shaw es involucrada en romance con Tommy Mottola, esposo de Thalía La cantante peruana está en el ojo de la tormenta debido a rumores que circulan por una supuesta infidelidad. Como se recuerda, Thalía y Leslie grabaron un tema juntas hace unos años VER NOTA

La intérprete de ‘Faldita’ comenzó revelando que ya no trabaja con la disquera ‘Sony Music’ con la que grabó su tema con la estrella mundial ‘Estoy Soltera’. Además, dejó en claro que no conoce al empresario estadounidense y nunca lo ha visto en persona, ni siquiera cuando grabó su videoclip con Thalía.

“Ella es super linda, empezó a comentar en mis fotos, seguirnos por redes, yo le mandaba música, siempre ha habido respeto. Nunca en mi vida lo he conocido (a Tommy Mottola). He ido a varios eventos, pero a él nunca lo he conocido en mi vida”, dijo la rubia.

Asimismo, contó cómo fue su reacción cuando se enteró lo que estaba circulando en redes sociales y en los medios de comunicación internacional. Recordemos que, las portadas de los medios de comunicación indicaron que Thalía y Tommy Mottola están enfrentando una ruptura por culpa de Leslie Shaw.

Thalía, Tommy Mottola y todo sobre el supuesto caso de infidelidad que involucra a Leslie Shaw La prensa mexicana asegura que hay una tercera en discordia en el matrimonio de Thalía con Tommy Mottola. Se trata de la peruana Leslie Shaw. VER NOTA

“Yo estaba feliz saliendo de mi clase de Pole Dance y mi papá me manda un TikTok y le dice ‘que guardadito te lo tenías’ y yo ‘¿qué pasó?’. Yo nunca conocí a Tommy Mottola”, agregó, para luego asegurar que desconoce los motivos por los cuales se crearon dichos rumores.

Leslie Shaw rompe su silencio sobre Thalía y Tommy Mottola. (Captura)

En otro momento, Leslie Shaw comentó que en todo matrimonio puede haber una crisis, pero no es motivo para que la involucren. Incluso, se tomó unos segundos para expresar su admiración por la cantante mexicana. “A él nunca lo he visto en persona y con ella, obviamente, que la respeto, es Thalía y no es cualquiera. Yo la respeto y la admiro”.

¿Qué le dijo su prometido El Prefe?

Leslie Shaw contó lo que le dijo su prometido ‘El Prefe’, quien utilizó sus redes sociales poco después de desatarse la polémica para publicar una carita riendo en las historias de su cuenta de Instagram, dejando entrever que le causa gracia el escándalo de una supuesta infidelidad y no cree en lo que dice la prensa.

“Él se ríe. Me dice ‘Baby, aprovecha y lanza tus canciones antes’ porque yo lanzo mis canciones el 27 de febrero que es mi cumpleaños. Lanzo mi primer álbum como artista independiente despúes de mucho tiempo”, acotó.

Finalmente, Leslie Shaw confesó que nunca pensó en escribirle a Thalía para darle una explicación, pues tiene vergüenza de hablar con ella sobre este tema y que recién se ha pronunciado al respecto, porque quería entender mejor lo que estaba sucediendo antes de dar alguna declaración.

El consejo de 'El prefe' a Leslie Shaw. (Captura)

¿Qué piensa Thalia sobre Leslie Shaw?

En el 2019, las cantantes se conocieron por primera vez cuando lanzaron un tema juntas. La canción “Estoy soltera” fue del agrado de la peruana y se decidió que Thalía y la colombiana Farina formarían parte de él. “Ella me invitó con una elegancia maravillosa, me encantó desde ese primer momento”, señaló sobre el primer contacto que tuvo con la artista nacional.

Usuarios criticaron a Leslie Shaw por su respuesta a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ por el caso de Thalía Múltiples cibernautas rechazaron la actitud que mostró la cantante cuando le consultaron sobre los rumores de infidelidad que la vinculan con el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola. VER NOTA

En otro momento, la estrella mundial solo habló maravillas de la peruana, donde resaltaba que era un encanto de persona. “Leslie ha sido un encanto, un amor, trabajar con artistas te ayuda a comprender el mundo a través de sus ojos, de sus experiencias. Por eso me gustan mucho estas uniones, estos empates, uno se inspira. Las personas que han trabajado conmigo se quedan con algo mío, y yo con algo de ellos. Es como una retroalimentación”, dijo tiempo atrás.