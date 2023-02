Dina Boluarte reiteró que el adelanto de elecciones depende del Congreso: “Que resuelva ese tema”

Dina Boluarte sostuvo que el adelanto de elecciones para este año depende del Congreso de la República. Video: TV Perú

La presidenta Dina Boluarte, quien llegó a Arequipa para llevar ayuda humanitaria a la población que se vio afectada por los huaicos, reiteró que el adelanto de elecciones está en manos del Congreso de la República y que no va a renunciar a su cargo como jefa de Estado.

“No hay ningún silencio. Nosotros desde el Ejecutivo, hasta en dos oportunidades, presentamos (los proyectos de ley) para el adelanto de elecciones que, técnicamente, calzaba en abril de 2024, pero esta ha sido sobrepuesta por los dos proyectos que han presentado los mismos congresistas. Luego presentamos otra para octubre de este año, la cual fue desestimada. La reflexión está en la Comisión de la Constitución del Congreso que debe analizar (esta situación); nosotros como gobierno tenemos que hacer gobierno, tenemos que gobernar y por eso estamos acá”, expresó.

La mandataria culpó a las bancadas de izquierda por azuzar las protestas en Lima y las regiones del sur que han dejado más de 55 muertos. Agregó que no entiende qué desean estos partidos políticos.

“Respecto a mi renuncia yo he dicho siempre que no es la gran mayoría que lo pide, sino es un grupo que está generando las protestas en la calles, sobre todo de las bancadas de izquierda que hasta ahora no se entiende cuál es su propósito del pedido de mi renuncia por que ahora también quieren que se renueve la Mesa Directiva (presidida por José Williams)”, dijo.

Dina Boluarte sostuvo que, por más que decida renunciar, esto no va a cambiar la situación política y social del Perú.

“A estos señores de la bancada de izquierda radical no se les entiende y nosotros nos vamos a detener allí; nosotros seguiremos haciendo gestión. Mi renuncia no terminaría la crisis ni aceleraría absolutamente nada, ni siquiera el espacio de tiempo para poder convocar a unas elecciones adelantadas. Que el Congreso resuelva ese tema; nosotros tenemos que resolver lo que nos corresponde”, explicó.

Huelga de la CGTP y el SUTEP

Dina Boluarte se refirió a la huelga indefinida de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), a la cual se sumó el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), que se convocó el próximo jueves de 9 de febrero.

“A ellos y a todas las organizaciones sociales siempre hemos querido dialogar para definir qué cosa queda por hacer para resolver los temas pendientes. Que la CGTP ponga sobre la mesa qué vamos a ver respecto a la mejora de los empleos”, expuso.

La presidenta peruana informó que en la tarde de este martes habrá una reunión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), “con toda la fuerza organizacional de los trabajadores estatales”.

“Creo que en eso debemos concertar y poner por encima los intereses políticos. La CGTP solo quiere ver temas políticos”, confesó.

Finalmente envió un mensaje a la central sindical: “Le digo a la CGTP que trabajemos; déjenme trabajar, y el tema político que lo resuelvan los políticos cuando llegue la campaña electoral, pero hay que poner la agenda del país por delante”.