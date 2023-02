CGTP convoca a su primera gran huelga indefinida en los últimos 20 años: evento se realizará a nivel nacional el 9 de febrero

La entidad llamó a sus bases afiliadas a adoptar esta medida, la primera realizada en los últimos veinte años por la CGTP.

Una nueva acción de protesta masiva se llevará a cabo en los próximos días. Las “bases afiliadas” de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que constituyen la central sindical peruana más grande en todo el Perú, fueron convocadas a sumarse a una huelga general indefinida.

La CGTP, que alberga a grupos del sector privado y público, realizó dicha convocatoria a través de un comunicado a los integrantes de la central del sindicato. Esta medida, programada para el jueves nueve de febrero, se desarrollará a nivel nacional.

En el texto enviado se califica al Gobierno de la presidente de la república, Dina Boluarte Zegarra, como una “dictadura-cívico-militar”, según difundió diario Gestión.

“[La dignataria] persiste en (…) criminalizar la protesta y endurecer la persecución política contra los líderes sindicales mediante el poder mediático”, se señala.

Actualmente, la CGTP alberga a un aproximado de 800,000 trabajadores en todo el país , según Jesús Castillo Rivera, miembro del Departamento de Defensa Laboral de la institución. Este grupo está conformado en su mayoría, según precisó el funcionario al citado medio, por ciudadanos del sector público.

Por otro lado, el abogado Jorge Toyama explicó que el gremio constituye el 60% de la masa sindical en el Perú. Según detalló, este también reúne a reconocidos e importantes sindicatos en distintos sectores, entre ellos, industria, minería, construcción civil, municipios y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep).

El socio del estudio Vinatea & Toyama también comentó que, independientemente del respaldo que esta huelga pueda tener, esta sí se llevará a cabo.

“A mí me da la impresión de que el apoyo de los sindicatos no será amplio y que solo los dirigentes sindicales y trabajadores que están de días libres acataran el paro. Por otro lado, trabajadores que no son dirigentes y que les toque trabajar sí irán a laborar; es lo que presiento”, manifestó.

En comparación a las marchas o plantones, una huelga a nivel nacional en la CGTP incluye que los trabajadores congelen sus labores para sumarse a esta medida.

Alfonso Adrianzén lidera el Ministro de Trabajo.

Pronunciamiento institucional

Frente a esta convocatoria, se espera que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), presidido por el ministro Alfonso Adrianzén, se pronuncie sobre esta eventual huelga.

Si la cartera no emite ningún tipo de respuesta o comunicado, se entenderá que la medida ha sido autorizada.

el abogado Jorge Toyama afirmó que es sumamente probable, debido a los antecedentes en este caso, que esta paralización sea declarada improcedente debido a los motivos políticos que la sustentan.

“Aunque se declare improcedente, igual es probable que quienes la vayan a acatar lo hagan, por lo menos por tres días”, agregó.