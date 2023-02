Walk Over en Liga 1: ¿Por qué los jugadores y árbitros se mantienen en línea de cancha?

Edwin Ordoñez fue el árbitro encargado del Atlético Grau vs. Melgar que acabó en 'Walk Over'. (Liga 1)

Durante el inicio de la Liga 1 Betsson 2023 con la fecha 3 del Torneo Apertura se podrían producir hasta siete ‘Walk Overs’ por la decisión de siete clubes de no participar en el campeonato hasta que se les permita inscribir sus nuevos contratos con el Consorcio Fútbol Perú, propietario de GOLPERU. Pero, más allá del resultado adverso (3-0) y la multa de 148.500 soles, el protocolo en el campo de juego para decretar el desenlace del partido se ha repetido con los futbolistas y la terna arbitral aguardan en la línea del terreno de juego.

El sábado 4 de febrero se produjo el segundo W.O. del certamen cuando FBC Melgar cumplió su postura anunciada días antes y no se presentó en el Estadio Municipal de Bernal en Piura para enfrentar a Atlético Grau, por lo que la terna arbitral, encabezada por Edwin Ordoñez, y el delegado de la Federación Peruana de Fútbol, Luis Tumay, iniciaron con el protocolo para decretar la victoria del conjunto local.

Dicho procedimiento consta en que los futbolistas titulares del equipo presente en cancha y los árbitros se coloquen en la línea de banda y llegada la hora de inicio del evento deportivo se esperen diez minutos. Posteriormente el referí alza los brazos y da por concluido el encuentro por abandono. Tumay Cañedo explicó que este nuevo método difiere con el anterior, en el que incluso se anotaba un gol simbólico.

“El reglamento obliga a esperar diez minutos, antes se estilaba que el equipo ingrese a la cancha, patearan al arco, ahora ya no. Nosotros damos fe de ese acto, esperamos hasta el minuto once, luego el árbitro se retira y redactamos un acta de no presentación de uno de los equipos”, indicó para el canal oficial de la competición, Liga 1 Max.

Juan Luis Tumay también indicó que el ‘patrimonio de Piura’ cumplió con todos los requisitos para la realización del encuentro y que él se encontró supervisando cada paso desde horas de la mañana. “Yo estuve desde las nueve de la mañana, los árbitros a las 11, el equipo (Atlético Grau) llegó 11:30. Se han cumplido todos los requisitos que se piden para un partido”, indicó.

Juan Luis Tumay, delegado de la Federación Peruana de Fútbol, y oficial del partido Atlético Grau vs FBC Melgar por la Liga 1

¿Qué pasa si un equipo de la Liga 1 suma dos ‘Walk Overs’?

Con el riesgo latente de que siete clubes de la Liga 1 sumen dos derrotas por abandono en la fecha 3 y 4 del Torneo Apertura, es necesario recurrir a las bases del campeonato de primera división del 2023, el cuál dictamina los castigos que recibirán los que sumen dos ‘Walk Overs’.

Según el mencionado reglamento en el artículo 107, el equipo que sume dos W.O. descenderá automáticamente a Liga 2 y deberá permanecer allí por tres años. Además recibirán una multa económica de 50 UIT, ascendente a 247.500 soles, y cubrir los gastos generados en el rival.

Atlético Grau se convirtió en el segundo equipo en ganar por abandono en el Torneo Apertura 2023. (Liga 1)

Partidos de la fecha con 4 posibles ‘Walk Overs’

Fecha 3

UTC vs. Cienciano - Heroés de San Ramón (sábado 4, 15:30 horas)

Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional - Inca Garcilaso de la Vega (sábado 4, 19:30 horas)

Sporting Cristal vs. Alianza Lima - Alberto Gallardo (domingo 5, 10:00 horas)

Sport Boys vs. Unión Comercio - Alberto Gallardo (lunes 6, 13:00 horas)

Deportivo Municipal vs. Carlos A. Mannucci - Iván Elías Moreno (lunes 6, 13:00 horas)

Fecha 4

Cienciano vs. Cusco FC - Inca Garcilaso de la Vega (viernes 10, 19:00 horas)

Deportivo Binacional vs. Atlético Grau (sábado 11, 19:00 horas)

Alianza Lima vs. Sport Boys - Alejandro Villanueva (domingo 12, 16:00 horas)

FBC Melgar vs. Deportivo Municipal - Monumental UNSA (lunes 13, 19:00 horas)