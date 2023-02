Así votaron las bancadas acerca del rechazo de elecciones complementarias 2023

Así votaron los congresistas ante el rechazo de las elecciones complementarias 2023. Foto: Composición Infobae

Luego de suspenderse tres veces, esta tarde se tomaba una decisión de un adelanto de las contiendas ante la crisis política que atraviesa el país. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, anunció un texto sustitutorio para esta reforma como elecciones complementarias 2023.

Esta nueva propuesta no fue aceptada por los legisladores, por lo cual fue rechazado con 68 votos en contra, 54 a favor y dos abstenciones. En este sentido, esta reforma no se realizará en diciembre de 2023, es así como la sesión fue suspendida hasta mañana jueves 2 de febrero.

Ante ello, conozca quiénes son los parlamentarios que se mostraron en contra, a favor y prefirieron no votar. Esta situación se da en medio de las protestas que se realiza a nivel nacional y ha dejado 58 víctimas mortales, pero también millonarias pérdidas económicas.

Votación por bancada

♦ Fuerza Popular: 20 votos a favor y dos en contra

♦ Perú Libre: todos los votos en contra (15)

♦ Acción Popular: cuatro votos a favor y 10 en contra

♦ Alianza para el Progreso: todos los votos a favor (11)

♦ Bloque Magisterial: ocho votos en contra

♦ Renovación Popular: ocho votos en contra y una abstención

♦ Avanza País: cuatro votos a favor y cuatro en contra

♦ Podemos Perú: seis votos a favor y uno en contra

♦ Perú Bicentenario: un voto a favor y cinco en contra

♦ Somos Perú: tres votos a favor y tres en contra

♦ Perú Democrático: cinco votos en contra

♦ Cambio Democrático-JPP: cuatro votos en contra

♦ No agrupados: cinco votos a favor y tres en contra

En ese sentido, son los partidos de izquierda que se han opuesto a este proyecto. De acuerdo con las declaraciones de algunos parlamentarios, quisieron que se incluya en el texto una Asamblea Constituyente.

Reacciones de los parlamentarios

Ante el rechazo de este proyecto, se procedió a escuchar la propuesta del parlamentario Luis Quito, pero hubo una confusión, debido a que comenzó debatirse la cuestión de orden para que se incluya el dictamen en minoría presentado por los parlamentarios Alejandro Cavero y Adriana Tudela. Esto generó algunos cuestionamientos en sus colegas, por lo cual fue suspendido.

“Una vez más la @BancadaAPP votó a favor de adelantar las elecciones. Lamento que otras bancadas que dicen querer irse, voten en contra del texto sustitutorio. Aquí les dejo la votación para que juzguen ustedes mismos”, escribió en su Twitter el parlamentario Alejandro Soto.

Por su parte, el legislador Hernando Guerra indicó que todos sus colegas serán “responsables de sus votos” e indicó que no había los votos para que las elecciones se realicen en el 2024. “Es irresponsable lo que plantea la izquierda, es un chantaje que es Asamblea Constituyente y si no es así no aceptarán”, agregó.

Además, se mostró seguro que la propuesta del legislador Quito será rechazado, así como también precisó que para Fuerza Popular buscaba irse en el 2023. “Nosotros creemos que este Gobierno no se puede ir hasta el 2026 por las condiciones políticas. Tenemos que tener la capacidad de renunciar”, añadió.