Sheyla Rojas revela por qué no puede salir del Perú: “Estoy atrapada”

Sheyla Rojas fue invitada en el programa de ‘América Hoy’, la mañana de 1 de febrero, para contar si ya tiene planes de matrimonio y si su novio Luis Miguel Galarza o más conocido ‘Sir Winston’, ya le ha pedido la mano, pero sorprendió revelando que no puede salir del Perú.

La bella modelo comentó en entrevistas pasadas que le daba un ultimátum a su novio mexicano para que le entregue su anillo de compromiso. Indicó que su pareja tenía como plazo hasta abril de este año para que le pida ser su esposa, de lo contrario, ella pensará muy seriamente en continuar o no la relación.

La modelo participó del juego ‘Culpable o Inocente’ del formato matutino de América TV y la primera pregunta que le hicieron es que si el motivo de su permanecía en nuestro país es porque quería que su novio la extrañe y así le dé un costoso regalo a su regreso.

“Se le acusa de haber regresado al Perú solo para Sir Winston la extrañe, sienta su ausencia y la espere con un nuevo regalo millonario, se declara ¿Culpable o inocente?”, le preguntó Ethel Pozo en su papel de jueza.

A lo cual, Sheyla Rojas respondió que se considera culpable desatando las risas entre los presentes. Edson Dávila, quien hizo de su abogado, le dijo entre bromas que se había equivocado y dijera que era inocente.

Janet Barboza interrumpió y le consultó directamente a la influencer por qué se encontraba distanciada de su novio mexicano o esto se debía a que estaban separados. “¿Será que a caso que Sir Winston y Sheyla Rojas están separados y es por eso que Sheyla lleva tantos días en nuestro país?”, expresó.

“Él iba a venir la semana pasada, lo operaron de apéndice, y casi, casi se me va... la verdad que estuvo internado”, respondió inicialmente.

La popular ‘Rulitos’ intervino nuevamente y le preguntó por qué no viajó a cuidarlo. Y ‘Shey Shey’ manifestó que no puede porque en estos momentos no tiene su pasaporte debido a que se encuentra tramitando su visa para Estados Unidos.

“No puedo viajar porque estoy sin pasaportes... Yo vine puntualmente para mi cita en la Embajada de Estados Unidos para tramitar mi visa y ellos se quedaron con mi pasaporte”, explicó.

“Hoy cumplo 15 días hábiles de mi cita, que fue el 11 de enero y me dijeron que tenía que esperar esa cantidad de días para que me dieran la respuesta de mi visa. Y bueno, tengo que esperar, aquí atrapada y no puedo viajar porque ellos tienen mi pasaporte”, comentó.

Su novio Luis Galarza fue operado de emergencia

Asimismo, comentó que su novio Luis Miguel Galarza tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia debido a un cuadro de apéndice y debido a ello no puedo venir a visitarla.

“Él iba a venir la semana pasada, pero lo tuvieron que internar y operar de emergencia porque estuvo a punto que de tener un peritonitis, él ha pasado días super mal y no podía comer. Le mando un beso a mi gordo que sé que está recuperándose”, relató.

También comentó que mientras ha estado en el Perú, su hijo ha sido dado de alta de una clínica en Estados Unidos debido a que lo operaron para corregir las desviaciones que tiene en las piernas, condición con la que nació. La modelo no lo ha podido visitar porque no puedo salir de nuestro país a causa de no tener los documentos necesarios para su traslado.

“A mi hijo también lo dieron de alta y aquí estoy atrapada sin poder moverme a ningún lado esperando mi pasaporte”, relató.