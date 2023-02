Liga Nacional de Vóley: resultados, próximos partidos y tabla de posiciones del torneo

La Liga Nacional de Vóley culminó las primeras fechas del torneo peruano con Alianza Lima y Regatas, en el primer y segundo lugar respectivamente. (LNSV)

La Liga Nacional Superior de Vóley (LNSV) se inició el 17 de enero y aunque tuvo una para de algunos días debido a la cancelación de eventos deportivos, ya tiene un puntero en la tabla de posiciones tras diputarse las dos primeras fechas. Los equipos están peleando por meterse entre los ocho mejores que jugarán la segunda fase con el objetivo de llegar a la final.

El coliseo deportivo de Villa El Salvador vibró por las victorias de Géminis, Latino Amisa, Rebaza Acosta, Jaamsa, Regatas Lima, USMP y Alianza Lima en las primeras fechas. La fase se caracteriza con que a diferencia de la temporada pasada, son 12 equipos y un formato a prueba en el que compiten todos contra todos, algo nuevo para los clubes y las jugadoras.

En el caso de Alianza Lima, es el único equipo que se mantiene invicto y es líder de la clasificación con seis puntos. En el primer partido venció 3-0 a Túpac Amaru con parciales 25-16, 25-6, 25-19 y en el segundo superó a Deportivo Soan logró la victoria por tres sets a cero con parciales 27-25, 25-13 y 25-13.

En el segundo puesto, está ubicada Regatas Lima con la misma cantidad de puntos, luego de su victoria ante Sumak Selva en su debut por 3 a 0, y frente a Túpac en el segundo partido, por 3 sets a 1 con parciales 25-13, 25-19, 21-25 y 25-21. Mientras que en tercer lugar, se ubica Géminis con cinco puntos, que venció a USMP por 3 sets a 2 y a Deportivo Alianza por 3 a 0.

Alianza Lima por el título

Cuando Cenaida Uribe ingresó al club ‘blanquiazul’ como la nueva jefa de equipo se mostró optimista y aseguró que la contratación del nuevo entrenador, Rafael Petry, era parte de la estrategia que buscaría esta temporada quedarse con el primer lugar, “nuestro objetivo es ganar el campeonato, para eso estamos acá. Te mentiría si te digo que queremos quedar entre la tres primeras, nosotros queremos campeonar. Hemos quedado dos veces en segundo lugar, ya tocar salir primeros y para eso venimos trabajando muchísimo”, comentó la ex voleibolista.

Sin embargo, así como hubo un nuevo entrenador en Alianza Lima, también nuevos refuerzos llegaron, como el caso de la jugadora rusa, Irina Klimanova, quién pese a que tuvo minutos en el triunfo con las ‘íntimas’ en el primer partido en su debut de la Liga Nacional, tomó la decisión de no continuar ya que no se sintió cómoda debido a la diferencia de idiomas y la coyuntura que vive atraviesa el Perú.

Por otro lado, el nuevo técnico de Alianza Lima, resaltó el esfuerzo su equipo y expresó que planea seguir en ese mismo camino del triunfo en sus próximos partidos. “Hemos logrado imponer nuestro ritmo de juego. Estoy satisfecho por las victorias y por el desempeño de las chicas”, afirmó.

Asimismo, la voleibolista Brenda Lobatón manifestó que pese a las victorias, el equipo sabe que para continuar ganando, deben mantener la seguridad y confianza entre ellas. “Tenemos que mejorar la comunicación y no desconcentrarnos tanto. El público siempre está apoyándonos y eso es muy emotivo para nosotras”

Programación del mes de febrero de la Liga Nacional Superior de Voleibol. (FPV)

Próximas fechas

A partir del 02 de febrero, en el primer turno a las 15:00 horas, Regatas Lima frente a Deportivo Soan, buscará su primera victoria. A las 17:00 horas, USMP vs Deportivo Alianza. El sábado 04, a las 14:00 horas Túpac ante Jaamsa. Latino Amisa vs Alianza Lima a las 16:00 horas y Géminis vs Circolo Sportivo Italiano a las 18:00 horas. Finalmente, el domingo 05, a las 15:00 horas, nuevamente Regatas Lima jugará, pero esta vez frente a la USMP y a las 17:00, Sumak Selva ante Deportivo Alianza.

Los equipos continuarán luchando hasta el 14 de marzo que culmina la primera etapa, posteriormente se dividirán en tres series, en la A y B, jugarán los primeros ocho equipos de la tabla de posiciones de forma cruzada y en la C, los últimos cuatro lugares que buscarán no descender a la Liga Intermedia.