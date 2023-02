Juan Reynoso mostró su preocupación por la postergación de la Liga 1

El técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, mostró su preocupación por la falta de competencia de los clubes peruanos

La Liga 1 aún no ha comenzado y es un hecho que tiene preocupado a los jugadores y entrenadores. La falta de ritmo futbolístico va a complicar a algunos equipos en su participación en los torneos de la Conmebol. Uno de los más preocupados es Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana, dado a que tendrá problemas para convocar a futbolistas del campeonato local.

“Si no se reanudase la Liga, estaríamos muy complicados con la convocatoria de jugadores del medio local porque estarían solo entrenando, no compitiendo y ahí sí tendríamos que buscar los jugadores del exterior y tratar de llamar una mayor cantidad y eso complicaría no solo los microciclos que habíamos pensado, sino ya en la competencia porque obviamente no es lo mismo entrenar que jugar”, sostuvo el ‘Cabezón’ en una entrevista con el área de prensa de la Federación Peruana de Fútbol.

Además, afirmó que la postergación del campeonato perjudica a los equipos tienen que disputar torneos internacional en los próximos días: “La no reanudación del torneo complica y mucho. Hoy incluso te planteas, en cuanto al futuro inmediato de partidos que están confirmados, solo tenemos el repechaje de la fase 1 de Libertadores, según las fechas que están confirmadas, juegan Huancayo el 7 y 14 de febrero, Cristal juega 22 y primero de marzo y después los partidos de Sudamericana que jugaría Vallejo vs Binacional el 8 y el U vs Cienciano el 9 de marzo”.

Reynoso explicó las consecuencias de la falta de compromisos oficiales en esta parte del año: “Se pierde muchísimo. En el fútbol hoy no hay secretos, todo lo intentamos tener con los datos objetivos, lo objetivo no es lo mismo entrenar que jugar. Si bien los números son bastante buenos, me tocó ver el sábado el ‘U’ vs Cristal, pero hay una parte subjetiva que uno como jugador sabe que no es lo mismo solo entrenar que jugar, es otra exigencia, otro cuidado, otro descanso”.

Por último, el técnico de la ‘bicolor’ mencionó que mientras más encuentros competitivos se juegue, será mejor para los equipos peruanos. El ‘Cabezón’ afirmó que va a ser un duro golpe si la Liga 1 no comienza pronto, en especial por los antecedentes de malas campañas en Copa Libertadores y Copa Sudamericana de los clubes peruanos.

Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, se refirió a los amistosos ante Alemania y Marruecos de la próxima fecha FIFA

Amistosos de la selección peruana

El entrenador peruano también se refirió a los partidos amistosos que jugará Perú en la siguiente fecha FIFA ante Alemania el 25 de marzo y Marruecos el 28 de marzo. El ‘Cabezón’ destacó que ambos son rivales de jerarquía y de gran nivel para su preparación con miras al inicio de las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

“Lo primero que hay que hacer es felicitar a la Federación. Jugar contra dos rivales de nivel, uno por la historia de Alemania y otro por el presente y último mundial que hizo Marruecos, es lo ideal. Sabiendo el presente de la selección, sabiendo que estamos con las herramientas para ir y competir de la mejor manera, es felicitarnos todos porque mucho de lo que pasa hoy es por lo que se hizo en el último tiempo, por el ranking FIFA sobre todo y porque es un partido que motiva no solo al jugador, al cuerpo técnico y a todo el fútbol peruano, de ir a jugar a Alemania, a España, ante dos rivales que seguro nos van a dar una pauta clara de en qué nivel estamos”, afirmó Reynoso.

Asimismo, el estratega de la ‘blanquirroja’ confirmó que habrá muchas modificaciones en la lista de jugadores: “Nuestro universo va a ser más similar a lo que fue la primera convocatoria previo al juego contra México y El Salvador, es más, las fechas se repiten porque vamos a estar llegando sobre el 19 o 20 a Madrid, se juega el sábado contra Alemania en Mainz, seguro regresamos post partido y vamos a estar ese domingo y lunes para jugar el 28 contra Marruecos”.