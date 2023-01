Cantante y director de N’Samble es acusado de no cumplir con su hijo que nació con discapacidad

Cantante y director de N’Samble es acusado de no ver ni mantener a su hijo que nació con discapacidad. ATV

El reciente caso de Andrea Llosa en su programa ‘Andrea’ involucra a Sandro Solar, cantante y director de N’Samble, quien es acusado de negar a su hijo y de no visitarlo, pese a que vive a cuatro cuadras de su casa. La madre del pequeño buscó a la periodista para hacer la grave denuncia, por el bien de su niño de 8 años, que nació con parálisis cerebral.

Judith Vizcardo se hizo presente en el set de Andrea Llosa y contó que Sandro Solar no quiso firmar a su hijo, por lo que tuvo que recurrir a una prueba de ADN. Además, señaló que el director solo le pasa mil soles de manutención, y ese dinero no le alcanza para llevar a terapias a su hijo. Cabe indicar que la mujer y el denunciado tuvieron una relación de 15 años, donde engendraron tres hijos (24, 15 y 8 años).

“Es una persona que no le ha importado nada...”, contó Judith en medio de lágrimas, quien recordó que el cantante le pidió abortar a su último hijo cuando se enteró que sufría de una enfermedad. Incluso, le dio 800 soles para que lo haga, pero ella se negó. Desde aquel momento, él no se involucró en la crianza del menor.

Cantante de N’Samble es acusado de negar a su hijo.

Cámaras de Andrea

Las cámaras de Andrea vieron cuando Judith le reclamó a Sandro Solar por su hijo, quien se bajó de su carro y optó por ignorarla, además, le pidió que su hija mayor le escriba para hablar del tema. Al llegar a la puerta de la casa del cantante, lo recibió su actual pareja, a quien Judith acusó de haber sido la amante por muchos años. Fiorella, pareja de Sandro, la encaró por hacer escándalo y le pidió que se retire.

Sandro Solar es acusado de abandonar a sus hijos.

No le contesta los mensajes a su hija

En el set, la madre también pidió por su hija de 15 años y relató que el cantante de N’Samble también ha olvidado a la adolescente, quien desde mucho le escribe a su padre y no obtiene respuesta. “Él le ha dicho a mi hija mayor que no le va a llevar a ningún lado a su hermana por todo lo que está pasando, y que no le hable. Mi hija menor le ha estado mandando mensajes y él no le responde, la está ignorando por lo que yo estoy haciendo (denunciarlo). Siempre se las agarra con ellas, con la mayor y con la niña”, dijo en medio del llanto.

“Mi hija es señorita, necesita un montón de cosas que él no le da, él solo me da mil soles y de ahí quiere que pague todo”, acotó Judith, que no ha podido costear las terapias que necesita su niño.

Sandro Solar y Judith tuvieron una relación de 15 años.

“Hemos conversado del bebé una vez, yo pienso que a él no le nace (verlo), no lo quiere. Dice, ya habrá tiempo. Él dice que no expone al niño porque la mamá de su pareja no sabe de la existencia del bebé”, indicó.

En otro momento, el programa reveló que el cantante le debería a su hijo más de 30 soles por conceptos de devengados. Ante ello, Andrea Llosa presentó al Dr Roberto Miranda, quien se encargará de conseguir el cobro de esta deuda. Además, la producción se comprometió a ayudarle con las terapias del menor.