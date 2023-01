Hernán Barcos recibió camiseta de arquero en homenaje a su actuación en Alianza Lima vs Ayacucho FC

Hernán Barcos llegó a Alianza Lima en 2021.

Hernán Barcos recibió una camiseta de arquero conmemorativa al partido entre Alianza Lima y Ayacucho FC, que terminó con victoria ‘blanquiazul’ y sirvió para el tan ansiado bicampeonato. El delantero argentino se lució como portero en dicho enfrentamiento tras la expulsión de su compañero.

El ‘Pirata’ publicó en su cuenta de Instagram una postal, donde sale posando en el estadio Alejandro Villanueva con un cuadro de la indumentaria del guardameta, que lleva su nombre y el número 1. “Muchas gracias Alianza Lima. Siempre juntos”, escribió.

Las reacciones de los hinchas ‘íntimos’ no se hicieron esperar y le mostraron todo su cariño en los comentarios. Asimismo, su excompañero, Edgar Benítez, lo vaciló. “Lo que produce la pachanga eh ahí te hicimos buen portero jaja. Saludos neneeee”.

Foto: Instagram.

Barcos fue portero en Alianza Lima vs Ayacucho FC

El experimentado futbolista había mostrado sus condiciones en el área rival, pero no en la suya. Fue en el encuentro entre Alianza Lima y Ayacucho FC por la fecha 18 del Tornero Clausura de la Liga 1 cuando le tocó demostrar sus habilidades como portero.

Ángelo Campos quiso ganar tiempo en el estadio Ciudad de Cumaná y el árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla a los 92′. En ese momento, los ‘blanquiazules’, que se encontraban ganando por la mínima diferencia con gol de Hernán Barcos, no tenían cambios disponibles.

En ese momento, el ‘Pirata’ se mandó con todo y se colocó la indumentaria de arquero y los guantes. Jugó un poco más de cinco minutos como cancerbero e hizo de las suyas. En una de las acciones, la pelota le quedó larga y se tiró haciendo una ‘finta’ de agarrarla para dejar salir por última línea.

Esta ocurrencia llamó la atención del narrador y comentarista de GOLPERU. “¡Mira lo que hace Hernán Barcos! ¡Encima se ríen!”, exclamó Jesús ‘Tanke’ Arias. “Es el jugador del partido, y dame con esa tirada”, complementó Alberto Beingolea.

El argentino se puso los guantes e hizo singular acción en el Estadio Ciudad de Cumaná. (Video: GOLPERU).

El cotejo finalizó 1-0 a favor del equipo dirigido por Guillermo Salas y de este modo, quedó a un paso de ganar el Torneo Clausura. Algo que logró en la siguiente fecha ante ADT y posteriormente se consagró bicampeón nacional tras vencer a Melgar en la final.

¿Qué dijo Barcos sobre su actuación como portero?

El ‘gaucho’ fue elegido la figura del partido y declaró a ras de cancha lo siguiente: “Una vez (tapó), pero no como hoy. Es una experiencia bárbara, siempre me gustó atajar, pero no con tanta presión. Hay que ayudar en lo que uno pueda, siempre que hacemos ‘picado’, voy al arco y me gusta salir”.

La tercera temporada de Barcos con Alianza

Hernán llegó a La Victoria en 2021 cuando aún se desconocía si Alianza Lima jugaría la primera división del fútbol peruano. Rápidamente se volvió un líder dentro y fuera del campo, guiando a sus compañeros a la obtención del título. En dicha temporada, anotó 11 goles y dio ocho asistencias.

Estos números fueron superados en la siguiente campaña. Barcos marcó 18 tantos y brindó siete habilitaciones, así ayudó al ‘equipo del pueblo’ a consagrarse bicampeón nacional luego de 18 años.

Debut de Alianza en Liga 1 2023

Las primeras dos fechas fueron suspendidas por la coyuntura social del Perú, en ese sentido, Alianza Lima debutaría frente a Sporting Cristal por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023. Siempre y cuando, las autoridades den el visto bueno para que se realice este espectáculo deportivo.

‘Blanquiazules’ y ‘celestes’ se enfrentarán el domingo 5 de febrero a las 15:30 (hora peruana) en el estadio Nacional. Este enfrentamiento sería transmitido por la señal de DirecTV, empresa que llegó a un acuerdo con 1190 Sports.