Alfredo Benavides reprochó a JB por llamarlo solo porque se fue Carlos Vílchez

Alfredo Benavides regresó al programa de su hermano Jorge Benavides, y no dudó aprovechar la oportunidad para reprocharle por haberlo llamado recién cuando Carlos Vílchez decidió retirarse de JB en ATV. Como se sabe, el humorista regresó a América TV, donde conducirá un espacio junto a Maria Pía Copello, Mande quien mande.

Jorge Benavides a Gabriela Serpa tras referirse a Aldo Miyashiro: “Hay que ser agradecida” El actor le recordó a la comediante cuando afirmó que su peor trabajo fue en el programa del popular ‘Chino’. VER NOTA

En medio de una secuencia emitida el 28 de enero, ‘5 cosas que no me gustan de ti’, los hermanos no dudaron en sacarse al fresco todo lo que tenían pensado. Mientras Jorge, vestido como la tía Gloria, le reclamó por no contestarle de inmediato el WhatsApp cuando quiere una opinión suya, él otro le reclamó que siempre le hace pagar su cuenta. Sin embargo, lo que sorprendió a sus compañeros y lo que les hizo estallar de risa es cuando Alfredo le hizo un fuerte reproche.

“Lo que no me gusta de ti es que me has etiquetado, has dicho que te llamo, te molesto, te pido chamba, cuando, en esta oportunidad, el que me has llamado eres tú porque se te fue el Vílchez y porque ahora me necesitas”, dijo Alfredo Benavides ante su hermano.

Magaly Medina intentó comunicarse con Renato Tapia y su abogada: “Nos dejaron en visto” Con el fin de escuchar su versión, la periodista contó que su producción trató de contactarse con el futbolista. Sin embargo, la respuesta fue negativa. VER NOTA

Jorge Benavides no pudo ocultar su risa. “Qué descargado me siento”, continuó el popular Niño Alfredito.

Alfredo Benavides reprocha a Jorge Benavides.

No se salvó Gabriela Serpa

Sin embargo, esto no quedó ahí, pues Jorge Benavides también aprovechó para encarar a Gabriela Serpa, quien en son de broma dijo que formaría un sindicato contra el programa, siguiendo la corriente a Alfredo Benavides, “Jamás. ‘JB’ corazón”, se defendió la modelo. “Así le decías a (Aldo) Miyashiro también”, le respondió rápidamente JB, generando la risa de todos. “Lo peor que me pasó en la vida (...)Hay que ser agradecido, si le da cinco años de trabajo”, concluyó.

¿Qué es lo que dijo Gabriela Serpa sobre Aldo Miyashiro?

Hace algunos días, Gabriela Serpa sorprendió al responder cuál fue su peor trabajo. La actriz reveló que se llevó una mala experiencia cuando formaba parte del programa de Aldo Miyashiro. Según explicó, trabajar en el espacio televisivo directamente no fue el problema, sino lo que hacía detrás de cámaras.

Renato Tapia y los mensajes que intercambiaba con Daniela Castro: reclamos, promesas y peleas Daniela Castro Neciosup denunció en el programa de Magaly Medina que el futbolista Renato Tapia es, supuestamente, el padre de su hijo de seis años. VER NOTA

“¿Mi peor trabaja? Bueno, cuando estuve en el programa de Aldo Miyashiro, pero el programa no fue lo peor, sino que nos mandaron a oficina. Nuestro horario era de lunes a viernes, de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, y de ahí teníamos que volar al programa que era en la noche. Lo que no me gustaba era el horario de oficina. Yo soy de las personas que tiene que estar más activa, de aquí para allá. Estar en la oficina, para mí, era como estar atrapada. Esa fue la parte que no me gustó de ese trabajo, porque de ahí trabajar con Aldo fue chévere”, dijo la integrante de JB en ATV para el canal de YouTube de la periodista Katty Villalobos.

Jorge Benavides le reprocha a Gabriela Serpa. (ATV)

¿Cuándo se estrena el programa de María Pía Copello y Carlos Vílchez?

María Pía Copello y Carlos Vílchez serán la nueva dupla del programa Mande quien mande, espacio que será emitido desde el lunes 6 de febrero, a partir de la 1 p.m., por América TV.

En esta oportunidad, el humorista llega al formato familiar con su papel de La Carlota, quien pondrá de vuelta y media a su compañera.

Mande quien mande reemplazará el espacio que antes ocupaban En boca de todos, cuya conducción estaba a cargo de Maju Mantilla, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón.