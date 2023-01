Kike Suero confiesa que tiene una hija en Iquitos y que la está buscando para darle su apellido

Kike Suero revela que tiene una hija sin firmar.

Kike Suero sorprendió a propios y extraños con una revelación. El actor cómico, quien se encuentra alejado de la televisión peruana, confesó a un medio local que se encuentra en la búsqueda de su hija, quien viviría en Iquitos y actualmente tendría 16 años.

Missólogo colombiano quedó sorprendido con la belleza de Luciana Fuster: “Me impactó” El experto en certámenes de belleza Aitor Marín destacó la belleza de la modelo peruana e indicó que sería una buena representante de nuestro país. VER NOTA

Según reveló el actor, el había mantenido una relación con una mujer llamada Shila, hace varios años. Sin embargo, se separaron sin conocer que ella estaba esperando un hijo suyo. Tras siete años del término de ese romance, Shila lo volvió a contactar para revelarle que tenían una hija juntos, contó el artista a Trome.

Ante ello, Kike Suero se habría mostrado responsable de la menor y reclamó que le haya ocultado esta información. “Le dije ‘por qué no me has dicho que teníamos una hija y me respondió: no quería molestarte y a mi hija no le falta. Le refuté porque ese no es el hecho, pues se trata de que ella sepa de que tiene un papá”, señaló.

Mathías Brivio no apareció en ‘Arriba Mi Gente’: conductores celebraron los 40 años de Latina sin él Este lunes 23 de enero, el conductor de TV fue el gran ausente del programa matutino. Sus compañeros no dijeron nada al respecto. VER NOTA

Además, contó que cuando se enteró de esta noticia, él viajó a la selva por un show y se tomó un tiempo para conocer a la bebé. Asegura que desde ese momento notó que la menor si era suya por el parecido con su hija mayor. “Miré a la niña y dije ‘es mi hija’, porque se parecía mucho a mi hija mayor. Ella sabe que soy su papá, pero no tiene mi apellido”, agregó.

Kike Suero confiesa que tiene una hija a la que busca.

Asegura que la está buscando

En otro momento, Kike Suero aseguró que él no se está negando a darle el apellido a la menor. Incluso, hizo un llamado a la madre para poder ubicarla y así volver a ver a su hija. “No la he firmado, pero no es porque no quiera. Quiero hacer un llamado a Shila, quien debe vivir en Iquitos. Nunca se me dio la oportunidad de firmar a la niña”, expresó.

Yahaira Plasencia es nominada a ‘Premio Lo Nuestro’ en la categoría ‘Canción del Año - Tropical’ La salsera peruana competirá con su tema ‘La cantante’ frente a otros artistas internacionales como Marc Anthony y Romeo Santos. VER NOTA

Finalmente, aseguró que se siente responsable de la ahora adolescente y está muy interesado en saber de ella. Además, que se siente mal de no poder asumir lo que le corresponde y no tiene ningún problema en firmarla sin pasar una prueba de ADN que confirme su paternidad. “No puedo dormir bien. No me he hecho ninguna prueba de ADN, pero siento que es mi hija”, finalizó.

Kike Suero había anunciado su retiro de los escenarios

En noviembre del 2022, luego de verse involucrado en un escándalo de infidelidad, el actor cómico señaló que daría un paso al costado en su trabajo. Según contó, estaba muy triste por lo que iba a hacer, pero prefería poner por delante de todo su tranquilidad emocional y así fue que dio un paso al costado momentáneo.

“Me retiro de los escenarios, es una decisión bastante dolorosa para mí porque el arte es mi vida, es lo único que sé hacer, no sé hacer otra cosa más que no sea estar en el escenario con la gente. Estoy bastante triste, fue una decisión que la tomé yo, pero antes lo conversé con mi esposa y mis hijos. Estoy anteponiendo la tranquilidad emocional de mi familia y la mía también”, comentó en conversación con Trome.