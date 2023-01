Rodrigo González criticó a Erick Osores por comentarios racistas: “Habla disparates cada día más”

Rodrigo González opina sobre Erick Osores y sus frases racistas. (Willax TV)

Rodrigo González y Gigi Mitre no pasaron desapercibidos los desatinados comentarios de Erick Osores, quien se encuentra en medio de la polémica por haber lanzado frases racistas en contra un usuario durante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de TikTok. Esto, luego de recibir 2.99 dólares por un saludo suyo.

Rodrigo González y Gigi Mitre lamentan robo en casa de Ethel Pozo: “Ojalá capturen a los ladrones” Los conductores de Amor y Fuego se solidarizaron con la hija de Gisela Valcárcel por el terrible momento que pasó el último fin de semana. VER NOTA

El periodista deportivo se encuentra muy activo en redes sociales y para seguir en comunicación con sus seguidores, suele conectarse en directo. Sin embargo, para poder comentar y verlo en escena, los cibernautas tienen que pagar para suscribirse y dar dinero extra si quieren que el hombre de prensa lea sus comentarios.

Lo que nunca imaginaron sus fanáticos es que Erick Osores comenzaría a menospreciar un monto menor a 3 dólares y a la persona que se lo envió. La figura de América TV empezó a burlarse del internauta de nombre ‘Tío Charlie’, lo tildó de misio, entre otras palabras discriminatorias.

Piqué publicó su primera foto con Clara Chía y Rodrigo González reacciona: “La Twingo y el Casio” El exfutbolista oficializó su actual relación y no dudó en mostrar a su novia en las redes sociales. Sin embargo, los comentarios hicieron lo suyo. VER NOTA

Este hecho llamó la atención de Rodrigo González, quien no dudó en pronunciarse al respecto y se mostró indignado por las expresiones del periodista. Este 26 de enero, el popular ‘Peluchín’ calificó de absurdo y falta de respeto lo que dijo Osores.

“¿Qué habla? Disparates cada día más (...) De repente, entre su grupo de amigos tendrán códigos para hablarse así, pero tienes que darte cuenta que no puedes hablar así, porque puedes herir susceptibilidades. Estás faltando el respeto”, dijo el conductor.

Asimismo, Rodrigo González se refirió al pago que se debe hacer para recibir un saludo de Osores. “Yo no pagaría ni un mango por el saludo de Erick Osores (...) Me da tres hectáreas de pepino y seis de pimiento de que me salude Erick Osores”.

Municipalidad de Surco advirtió que concierto de Alejandro Fernández en Lima no tiene autorización El hijo de Vicente Fernández podría verse obligado a cancelar el show que prepara para sus fans peruanas. VER NOTA

Por su parte, Gigi Mitre se sumó a la crítica. “Comentario desatinado, me parece que fue innecesario. Una cosa es que te den licencia y otra hablar esas cosas”.

Rodrigo González arremete contra Erick Osores. (Captura)

¿Qué dijo Erick Osores?

En medio del en vivo que estaba realizando en su plataforma digital, Erick Osores se habría molestado con un usuario que le envió una suma menor a 3 dólares por su saludo. Esto generó que comenzara a lanzar frases discriminatorias en contra del cibernauta.

“Oye misio, si vas a joderm.., por lo menos manda plata, no 3 dólares. Yo sé que tú limpias ‘waters’ allá (en Australia) y yo respeto tu trabajo de limpia ‘waters’, pero no mandes 3 dólares, soy Erick Osores pues hermano”, se le escucha decir sobre el internauta que vive en el extranjero, para luego dejar entrever que se sintió ofendido por dicha cantidad y le ofreció 300 dólares para que limpie su baño con la lengua.

Magaly Medina arremetió contra Erick Osores

Magaly Medina también se pronunció en contra de las palabras de Erick Osores. La popular ‘Urraca’ resaltó que la mayoría de los peruanos viviendo en otro país se ganan la vida de muchas formas y no importa si es un trabajador de limpieza.

“¿Le parece chiste este insulto, racial, además, discriminativo? Los peruanos que están en el extranjero están tratando de ganarse la vida de una forma decente, no le están robando a nadie, la mayoría de ellos se esfuerzan mucho para salir adelante por su familia… y si limpian waters, y si limpian pisos, ¿a ti qué te importa? Ellos están trabajando por un futuro mejor, qué más quieres si tú eres su payaso cotidiano, de repente”, acotó en la última edición de su programa.

“¿Por qué le tienes que cobrar a la gente que te ve y que te apoya? Lo que haces ahí es decirle a la gente que te apoye con una limosna. Y dices por qué me das 3 dólares, yo soy Erick Osores... ¿ A quién le ha ganado Erick Osores?”, se preguntó muy fastidiada.