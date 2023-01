Evo Morales fue declarado por el Congreso como persona non grata en Perú

El expresidente boliviano Evo Morales fue declarado como "persona non grata" por el Congreso.

El Congreso de la República declaró como “persona non grata” al expresidente boliviano Evo Morales por sus “declaraciones públicas” contra el Perú. El Pleno aprobó por mayoría este estatuto con 74 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones.

“Declarar persona non grata al señor Evo Morales Ayma en el territorio nacional, por sus constantes incitaciones en la política nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno del país, en especial la zona sur del Perú”, se lee en la moción 5225, que fue presentado por la congresista María del Carmen Alva, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.

También se exige que se debe “exhortar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior a que eleven la presente Moción de Orden del Día a la embajada de Bolivia en Perú para conocimiento y fines pertinentes”.

Durante la sustentación del debate, la extitular del Parlamento dijo que “las manifestaciones (de Evo Morales) son una constante intromisión en asuntos internos de nuestro país, y no hay duda que no es amigo del Perú”.

Alva recordó que el exmandatario de Bolivia había mencionado que “lo que está viviendo el Perú no es una simple reivindicación del cierre del Congreso o nuevas elecciones. Esa es una insurreción del pueblo contra el estado colonial”, y que por lo tanto, “una insurreción no se resuelve con una reforma a la Constitución, sino con la refundación del Perú”.

La congresista de Acción Popular dijo que las palabras de Evo Morales constituían “una vulneración abierta a los derechos protegidos de libertad de pensamiento y expresión contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos; que establece la prohibición de toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia”.

En esa misma línea fue el parlamentario Ernesto Bustamante, quien tildó al exjefe de Estado como “pedófilo, narcotraficante y delincuente”, y a quien acusó como un enemigo del Perú.

“El jefe de todos los que están detrás es Evo Morales desde el MAS (Movimiento al Socialismo), es una forma de invadir el Perú. Evo Morales es un boliviano y a lo mejor es un buen boliviano haciendo lo que hace, pero es un enemigo del Perú”, dijo el legislador fujimorista.

Los defensores de Evo Morales

Así como hubo declaraciones en contra de Evo Morales también hubo varias a favor, sobre todo de los legisladores de izquierda como Guido Bellido, Waldemar Cerrón y el exministro Roberto Sánchez.

El exprimer ministro de Pedro Castillo consideró que el Congreso estaba “perdiendo la brújula” buscando declarar como persona non grata contra el exmandatario boliviano mientras que pidió que se deberían abocar a que el Perú se estabilice.

Por su parte, Cerrón dijo que se debería declarar como personas non gratas a “aquellos que ordenan matar a nuestros hermanos e intervenir instituciones sociales o quienes pretenden disimular que no pasan nada”, pues hay “una protesta que no queremos entender”.

Finalmente, Sánchez explicó que se estaba iniciando una “cacería de brujas para buscar culpable e inventar fantasmas de la crisis”. Manifestó que “era vergonzoso que se se esté declarando no grato a actores extranjeros que no tienen ninguna incursión en el Perú”.

Nueva defensa de Evo Morales

Raúl Noblecilla, el abogado que asumió la defensa del exmandatario Pedro Castillo durante varios días después de ser vacado y detenido por el fallido golpe de Estado, es el nuevo defensor legal de Evo Morales.

El letrado fue designado por el expresidente boliviano por la investigación fiscal que se le sigue por el supuesto delito contra la seguridad ciudadana y traición a la patria debido a su participación en actividades políticas en los últimos meses. En esta denuncia también están incluidos el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón; y el exgobernador regional de esta región, Germán Alejo Apaza; y tendrá un plazo de 60 días.

Evo Morales tiene restringido su entrada al Perú por Migraciones que dispuso el registro del impedimento del ingreso al país en todos los puestos del control migratorio, así como de otros ocho ciudadanos bolivianos.