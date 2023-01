Congreso EN VIVO: Pleno debate si declaran persona non grata a Evo Morales

Exministro y congresista Roberto Sánchez

“Expreso mi profunda discrepancia porque la política exterior aún en este espacio congresal no corresponde con declaraciones que no llegan a efectos jurídicos o declaraciones no gratas como si esto fuera solución a no quere ver que la problemática y la causa de la crisis no se encuentran afuera del Perú, sino aquí están sus responsables. Lo fácil es iniciar una cacería de brujas para buscar culpables e inventar fantasmas de la crisis que hoy nos tiene como responsables a todos. Es vergonzoso que se se esté declarando no grato a actores extranjeros que no tienen ninguna incursión en el Perú”, manifestó.