Visa J1 para Estados Unidos: requisitos, duración, precio y quiénes deben solicitarla

Preguntas más frecuentes sobre la visa J-1 para viajar a Estados Unidos.

Todo ciudadano que no cuente con la nacionalidad estadounidense debe tramitad una visa desde su país de residencia. Este documento le permitirá ingresar al territorio extranjero de manera temporal o permanente.

Los tipos de visado más populares son los de turismo y visitantes, estudios e intercambios, negocios, inmigrante y empleo. Cada uno posee requisitos diferentes que el solicitante debe cumplir.

¿Qué es la visa J1 para trabajar en Estados Unidos?

Se trata de una visa para no inmigrantes, la cual se emite para aquellas personas capacitadas para participar en programas de intercambio en los Estados Unidos. Es para permanencia temporal.

¿Quiénes deben solicitar la visa J1?

Este documento está destinado a ciertos perfiles, entre ellos:

- Au pair y EduCare.

- Consejero de campamento.

- Visitante del Gobierno.

- Programas de pasantías.

- Visitante internacional (uso del Departamento de Estado)

- Médicos.

- Profesor e investigador.

- Becario a corto plazo.

- Especialista.

- Estudiante de colegios y universidades.

- Estudiantes de secundaria.

- Viajes de trabajo de verano (Work and travel)

- Profesores.

- Aprendices.

Requisitos para sacar la visa J1

Completa la aplicación online (Form DS-160). Esta la debes imprimir para presentarla en el día de tu entrevista. Además, carga una fotografía en el sistema, un paso indispensable en el trámite de la visa. El solicitante requiere tener el pasaporte vigente.

¿Quiénes deben programar una entrevista?

Para continuar con la solicitud, algunos interesados necesitan programar una entrevista con la embajada o consulado. El portal oficial indica lo siguiente:

- Hasta los 13 años generalmente no es necesario.

- De los 14 a 79 años es necesario solicitar una entrevista, salvo algunas excepciones.

- De 80 años en adelante: generalmente no es necesario.

Aquellos que deben solicitar una, requieren comunicarse con la embajada en Lima, Avenida La Encalada cdra. 17 s/n, Surco. Teléfono (51-1) 618-2000.

En el caso de nuestro país, la espera de una cita para este tipo de visado puede durar hasta 204 días, de acuerdo a la información del gobierno estadounidense.

Precio de la visa J1

Al igual que otro documento para extranjeros, este tiene un costo que se debe pagar para seguir con el proceso. Para los peruanos, la tarifa es de 160 dólares.

Otros documentos para presentare el día de la entrevista

Además del formulario online que se debe imprimir, existen otros documentos que se tienen que presentar en el consulado o embajada. Estos son:

- Pasaporte válido para viajar a los Estados Unidos.

- Solicitud de visa de no inmigrante (página de confirmación del Formulario DS-160).

- Recibo de pago de la tarifa de solicitud que se debe abonar antes de su entrevista.

- Cargar la foto en el sistema del formulario DS-160. De tener dificultades en subirla, asistir a la entrevista con una foto impresa siguiendo los requerimientos de la embajada.

- Certificado de elegibilidad para el estado de visitante de intercambio (formulario DS-2019). Este documento lo entrega el patrocinador de su programa, el cual se genera por SEVIS.

- Para capacitaciones o plan de pasantías se pedirá el Formulario DS-7002 junto al Formulario DS 2019.

¿Qué preguntan en la entrevista de la visa?

Un oficial del consulado realizará una entrevista previa para determinar la entrega de la visa J1. Además de los documentos señalados anteriormente, se tendrá que mostrar evidencia que responda lo siguiente:

- El propósito de su viaje.

- Su intención de salir de los Estados Unidos después de su viaje.

- Su capacidad para pagar todos los gastos. (Si no lo puedes cubrir, indica con pruebas que otra persona se hará cargo).

También recomiendan explicar con evidencia los lazos de trabajo y familiares para demostrar el propósito del viaje y la intención de retornar al país de origen.

Foto para la visa de Estados Unidos

La imagen a usar necesita cumplir los siguientes requisitos:

- Las dimensiones de la imagen deben tener un aspecto cuadrado, la altura debe ser igual al ancho (600 x 600 o 1200 x 1200 píxeles).

- Debe estar en color (24 bits por píxel) en RGB y en formato JPEG.

- La foto debe ser menor o igual a 240 KB. Se tendrá que comprimir para que esté por debajo del tamaño máximo de archivo, inferior o igual a 20:1.

- La foto no debe tener una antigüedad mayor a 6 meses.

- Tomada frente a un fondo completamente blanco.

- La persona tiene que mirar directamente a la cámara con una expresión facial neutra y ambos ojos abiertos.

- Se toma usando ropa casual. No se aceptan uniformes.

- No usar un sombrero o gorro que oscurezca el cabello o la línea del cabello, a menos que se use con un propósito religioso. El rostro debe ser visible y no se debe proyectar sombras.

- Los auriculares, los dispositivos manos libres inalámbricos o artículos similares no son aceptables en su foto.

- No se permiten anteojos en las fotos de visas nuevas, excepto en raras circunstancias en las que no se pueden quitar los anteojos por razones médicas. En estos casos se deberá aportar certificado médico firmado.

- Si normalmente usa un dispositivo auditivo o artículos similares, se podrá usar en la foto.

Algunas embajadas o consulados solicitan al ciudadanos que lleven a la entrevista una foto física que cumpla con los requerimientos anteriormente mencionados.

