¿Cómo sacar la visa americana en Perú? Conoce el costo y paso a paso del trámite

¿Cómo sacar la visa americana en Perú? Conoce el costo y el paso a paso. (Foto: Andina)

Los viajes se han reactivado con fuerza este año y muchos peruanos buscan diversos lugares para visitar o estudiar y uno de los países que más visitan las personas es Estados Unidos.

Pero, viajar a este país requiere de algunos documentos necesarios para poder ingresar, entre ellos, el pasaporte y la visa. Para obtenerlo, los peruanos deben de realizar una serie de trámites y en esta nota te contaremos el paso a paso.

REQUISITOS PARA LA VISA AMERICANA

Para adquirir la visa americana los peruanos deben de cumplir tres requisitos fundamentales antes de solicitarla.

• Ser peruano de nacimiento

• Tener el pasaporte en regla y vigente hasta seis meses después de la fecha en la que se tiene previsto hacer el viaje

• Garantizar que existen motivos para regresar al país.

TRÁMITE PARA LA VISA

Para iniciar el trámite debes de tener mucha paciencia y ser ordenado (a). Ahora que ya lo sabes, será momento de continuar con el paso a paso.

1. Tómate una fotografía actualizada, que tenga como máximo 6 meses de antigüedad en formado digital, a color, con fondo blanco y de un tamaño total 5 cm x 5 cm.

2. Luego deberás de completar el Formulario DS-160. Si te preguntas dónde encontrarlo, solo debes de acceder a la página del Centro Consular de Aplicaciones Electrónicas. Este documento se realiza en inglés y debes de imprimirlo para presentarlo.

Completa la información sobre tu itinerario de viaje como el pasaje de vuelo, hospedaje, motivo del viaje, datos personales, tipo de visado, educación y trabajo. No olvides que tienes que enviarla tres días antes de pactar la cita en la Embajada de Estados Unidos.

3. Ahora debes de crear una cuenta virtual e ingresar al Servicio de Información de Visas. Cuando estés ahí te tocará seleccionar la opción de Perú que se ubica dentro del ítem de país de origen. Genera una cuenta añadiendo la información requerida. Luego, programa tu cita y descarga e imprime el recibo de pago.

4. El pago a llevar a cabo es de 160 dólares americanos, y para hacer efectiva esta operación tienes que acudir a cualquier agencia Scotiabank. Recuerda que el monto no es reembolsable.

5. Con el pago ya realizado, te tocará validar tu cita y para eso debes de acceder nuevamente a la página del Servicio de Información de Visas.

No olvides verificar la fecha de tu entrevista con el oficial consular.

6. Cuando llegue el día de tu cita, dirígete a la entrevista programada con tu pasaporte, la hoja impresa del formulario DS-160, tu fotografía y partida de nacimiento.

Toma en cuenta que la entrega de la visa americana, dependerá de esta cita, por lo que es recomendable practicar lo que dirás antes de la entrevista. La cita no dura mucho, ya que son solo cinco minutos.

La respuesta te la darán el mismo día. Si aprobaron en darte la visa, entonces se te notificará para que puedas recoger tu documento con el sello pegado en él.

Visa estadounidense. (Foto: Captura)

RECOMENDACIONES PARA SOLICITAR LA VISA

Estas recomendaciones son útiles para el proceso de solicitud de visa y sobre todo para la entrevista que es el paso final.

- Evita mentir: Este es uno de los errores que más cometen las personas al solicitar la visa y además es el mayor motivo por el cual esta es denegada. No ocultes información, sé claro, no exageres sobre los ingresos, no suplantes otra identidad y mucho menos declares un empleo falso.

- Deja en claro tu retorno al país: Es importante indicar los vínculos que tienes con tu lugar de origen y los motivos por los que no te quedarías en Estados Unidos. Por ejemplo, el tener una familia en Perú, un trabajo estable, personas que dependen de ti y tu atención en el Perú.

- Completa y presenta toda la documentación solicitada: Esto puedes verificarlo en la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en Perú o puedes HACER CLIC AQUÍ.

