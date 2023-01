Dina Boluarte a Pedro Castillo: “Acá está una mujer víctima de su odio y su venganza”

Dina Boluarte sostiene que Pedro Castillo hizo autogolpe para victimizarse | Canal N

Dina Boluarte se reunió con los medios de prensa extranjera e hizo un balance sobre el estado de emergencia que diversas ciudades del país está viviendo tras la reanudación de protestas en diversas zonas del Perú exigiendo su renuncia.

Durante su alocución, la jefa de Estado, mencionó que ella tiene toda la voluntad de seguir trabajando por el Perú, pero que el discurso que ha fomentado el expresidente Pedro Castillo, al expresar que en su contra hubo un “golpe de estado”, está causando que la población tenga una visión equivocada y por ende se sigan afianzando las protestas.

“Aquí no hay ninguna víctima señor Castillo, aquí lo que hay un país que se va sangrando producto de su irresponsabilidad. Acá está una mujer víctima de su odio y su venganza, acá está una mujer al igual que usted provinciana que también viene de una escuela con paredes de adobe, pero al haber estudiado en esa escuela humilde no me da la prerrogativa para hacer corrupta y robarle al pueblo peruano”, puntualizó.

Durante su explicación y mensaje a la población peruana, la mandataria fue clara al afirmar que es “fácil” jugar el papel de víctima para así no enfrentar los delitos de corrupción que se le imputan al ex dignatario, Pedro Castillo.

“”Dina Boluarte está acá porque le ha dado el golpe a Pedro Castillo”, en esa narrativa estos señores han ido ganando frente a las protestas que no lo sabemos, quiénes lo financian porque algunos están en Europa, en Argentina, en otros lugares, inventando una narrativa para generar una historia equivocada. La única verdad, señores del mundo y del Perú, es que hubo un golpe de estado el 7 de diciembre, un golpe de estado fallido”, analizó.

“La forma en qué salió Pedro Castillo es una forma de victimizarse para decir qué se ha dado un golpe de estado cuando él es autor de su propio golpe de estado, y no salir por la presión de la 57 carpetas fiscales que tiene en su contra por actos de corrupción. Ese día 7 de diciembre él tenía la obligación de ir ante el Congreso a formular su descargo por estas acusaciones de corrupción”, dijo.

Delegaciones del sur del Perú llegan a Lima

Delegaciones de Huancavelica, Puno, Cusco, y otras, se están organizando para llegar a Lima en caravanas y así unirse a las manifestaciones que se realizarán en el centro de la capital.

“Se conoció que el financiamiento del viaje fue posible gracias a una colecta popular que realizaron los comuneros en su distrito. Según el dirigente del frente de defensa regional, José Luis Crispín, este lunes se unirán más comunidades para viajar a Lima como la de Palca y se espera en estos días el apoyo de al menos 15 buses para el viaje de la nación Chopcca”, explicó el reportero de la radio regional Onda OK.

La localidad de Andahuaylas no se queda atrás y son entre 800 y mil personas que están viajando hacia Lima para unirse y ser partes de las protestas que se desarrollarán en la “ciudad de los reyes”.

