Los motivos por el que Perú está sumergido en una inacabable crisis política y social

Perú experimenta días convulsos de protestas ante una inacabable crisis política y social.

Desde hace varios años la crisis política y social en la que se encuentra sumergido el Perú parece no hallar visos claros de solución para este problema. Hoy el país andino vive sus momentos más convulsos de protestas que ha dejado más de 50 fallecidos, decenas de heridos y cuantiosas pérdidas económicas.

Como se recuerda esta crítica situación se agudizó cuando el encarcelado Pedro Castillo intentó efectuar un golpe de Estado, lo que ocasionó su expeditiva vacancia como jefe de Estado en el Congreso de la República. Ante esta fortuita situación luego asumió la Presidencia del Perú, Dina Boluarte, quien anteriormente ejercía el cargo de vicepresidenta.

Con más de 40 días en el poder, durante la gestión de Boluarte, se ha avivado una ola de protestas en el norte, centro y sur del país. En dichas manifestaciones, los protestantes exigen elecciones generales inmediatas, la dimisión de la presidenta y la disolución del Parlamento de la República, incluso un sector radical pide la instalación de una Asamblea Constituyente.

Esta inacabable crisis en el país ha sido abordada por analistas y el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), quienes explicaron los principales motivos por el cual el Perú no sale de este círculo vicioso de convulsión social que podría quebrantar la frágil democracia peruana.

Desaparición de los partidos políticos

El medio alemán FAZ señaló que los antiguos partidos tradicionales hace tiempo que se han convertido en sombras de lo que fueron en años anteriores cuando hacían contrapeso en el poder. Esto ha generado que la estabilidad política en el Perú sea casi imposible; y con esta situación tampoco es casualidad que Pedro Castillo haya llegado al poder.

En el caso de Pedro Castillo, quien se presentó por un partido que no se fundó sino hasta 2008, con otro nombre. Este movimiento político, fundado por el investigado Vladimir Cerrón, acobijó al profesor proveniente de una escuela rural. Ante el desprestigio de los partidos tradicionales, Castillo tuvo una gran aceptación de la población indígena y más olvidada por el Estado.

Pedro Castillo tras asumir la Presidencia del Perú. Hoy permanece encarcelado por intentar dar un golpe de Estado y tiene varias investigaciones fiscales por corrupción.

Luego, ante unas apretadas elecciones por la Presidencia del Perú en el 2021, Castillo venció a la líder del movimiento de derecha Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien también es hija del exdictador Alberto Fujimori. Sin embargo, aquellas elecciones marcaron una fuerte polarización en el país que ha llevado a un país ingobernable.

La corrupción

También el diario alemán consideró que el mayor veneno de la política peruana es la corrupción. A su vez, también es la razón del declive de muchos partidos, tal como se mencionó anteriormente.

Es así que casi todos los presidentes desde el final de la dictadura militar, en 1980, han sido condenados por corrupción o acusados de soborno. Un expresidente evitó ser detenido disparándose en la cabeza con una pistola antes de que llegara la Policía.

“Puede que no sorprenda que la confianza en que la democracia es la mejor forma de gobierno en Perú se haya erosionado como consecuencia de todos los escándalos, y que el Congreso lleve años obteniendo índices de aprobación de dos dígitos”, remarcó el medio de comunicación de la ciudad alemana Fráncfort del Meno.

El medio también afirmó que, en los últimos años, los escándalos de corrupción han derrocado presidente tras presidente y han sacudido la confianza en las instituciones. Además, se están llevando a cabo investigaciones por corrupción contra Pedro Castillo.

Siete expresidentes de Perú investigados por casos de corrupción.

La debilidad de los presidentes

Según el diario FAZ, otra razón de la crisis política es que las elecciones directas sugieren que los presidentes del Perú se encuentran en una posición de fuerza, pero la realidad es otra.

Ningún jefe de Estado ha tenido mayoría en el Congreso durante mucho tiempo. Esto paraliza la política. La reelección directa también está prohibida. Así que, quien llegue a la presidencia, corre el riesgo de ser un ‘pato cojo’ desde el primer día.

“Actualmente, las nuevas elecciones están previstas para el 2024, pero incluso si el Congreso las convocara antes, difícilmente se rompería el círculo vicioso de Perú. Algunos temen incluso la secesión del sur, donde se encuentran las regiones conflictivas, incluidos Machu Picchu y el lago Titicaca”, dijo el medio alemán.

La desigualdad económica

En una entrevista que realizó Infobae a la presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, manifestó que el Perú necesita más consensos, promover el diálogo y dejar de atacarnos para empezar a trabajar en conjunto para atender las necesidades urgentes de nuestro país y combatir la desigualdad.

Asimismo, Urrutia destacó que la democracia debe ser entendida como un régimen que debería permitir a los ciudadanos a acceder a un conjunto de garantías mínimas. “Si tenemos siete de cada diez ciudadanos que viven en informalidad, estamos hablando de personas que no acceden a un seguro de salud, a educación de calidad, que muy probablemente no tengan un sistema de protección social, comentó.

El aumento de la desigualdad de los ingresos y de la riqueza obedece a diversos factores, como el estancamiento de los salarios y la menor participación en los ingresos laborales y la disminución gradual del estado de bienestar.

Además, resaltó que, si la democracia no ha sido capaz de darles esas garantías mínimas a los ciudadanos, ¿cómo es que los ciudadanos van a confiar en la democracia? Debemos tener como sociedad una agenda que nos permita garantizar una vida digna para las personas, porque si no la estamos garantizando, estas personas van a querer un régimen que les resuelva esos problemas y en el imaginario nacional.

El racismo y discriminación

El vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Stuardo Ralón, luego de su visita al Perú para analizar la crisis política, en una de las conclusiones de su informe, señaló que se ha identificado una estigmatización hacia los manifestantes en el Perú por el lugar donde nacieron, sus apellidos y el color de su tez.

“Hay un deterioro en el debate público, en el discurso, hay generalizaciones donde se utilizan los términos terroristas, terrucos, senderistas, incluso indios como un descalificativo de estigmatización y discriminación que alimentan la violencia y dañan a ciudadanos peruanos que desarrollan sus proyectos de vida que están alejados de cualquier situación contraria a la ley”, dijo al diario el País.

El racismo y discriminación en el Perú fue muy marcada en las Elecciones Generales del 2021.

Asimismo, recalcó que por estos insultos se sienten ofendidos. “Estos factores étnico-raciales de estigmatización están presentes y nosotros hacemos un llamado a que se detengan este tipo de expresiones porque más que pacificar, alimentan conflictos y son una conducta totalmente condenable”, añadió.

Por su parte, Adriana Urrutia recalcó que es importante respetar a los interlocutores, ya que “una persona que no piensa igual no es el enemigo y una persona que discrepa no es un ‘cojudigno’, no es un ‘caviar’, no es un ‘burro’ ni ‘animales’, sino una persona que yo reconozco como ciudadano, con el que puedo dialogar y puedo tener consensos”, puntualizó.

