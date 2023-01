Miss Venezuela explica qué pasó con el vestido de Alessia Rovegno: “Se le rompió porque se sentó”

Amanda Dudamel, Miss Venezuela, dio detalles de cómo se vivió el Miss Universo 2022 el pasado 14 de enero en Nueva Orleans, Estados Unidos, donde representantes de diferentes países del mundo se disputaron la ansiada corona, la cual fue otorgada a Miss USA.

Para Miss Venezuela, esta edición fue bastante tranquila y amena, dejando atrás los rumores sobre supuestas envidias o malos comentarios entre las candidatas.

“Fue una edición bastante amena y tranquila, en ningún momento hubo comentarios de que alguna hablara más de la otra, y que alguna le hiciera daño a otra”, aclaró la reina de belleza.

Incluso, se refirió a lo sucedido con el vestido de Alessia Rovegno. Como se recuerda, la modelo peruana no pudo usar este atuendo en la preliminar del Miss Universo porque estaba roto.

“Hubo una situación que se malinterpretó, porque Miss Perú comentó que había tenido problemas con su traje de gala final, pero en realidad es que se le rompió porque se sentó, pero en redes la historia sale que se lo habían roto y le habían robado los tacones”, contó.

“Bueno, es parte de la adrenalina que se vive esos días, y de los dramas que se pueden armar por comentarios que se tergiversan un poquito. Lo importante es que al final del día, entre nosotros, en el compartir, la relación era súper amena”, recalcó.

Como se recuerda, los seguidores de Amanda Dudamel levantaron su voz de protesta contra la organización del Miss Universo, pues no estaban de acuerdo que la ganadora fuera R’Bonney Gabrie, Miss USA.

Ante ello, la reina venezolana agradeció el apoyo de sus fans, pero también pidió que no sigan con los ataques contra la ganadora, pues es una decisión que se tiene que acatar. Además, resaltó que la belleza es subjetiva. y solo el jurado sabe en qué se basó para elegirla.

¿Qué pasó con el vestido de Alessia Rovegno?

Tras terminar sus tres pasarelas en la preliminar, la modelo se pronunció en una transmisión en vivo en Instagram. Allí, Alessia Rovegno contó que tuvo más de un impasse detrás de escena, y reveló que las alas de su traje típico se habían roto. Es por ello que no tuvo la performance que hubiera querido a la hora de modelar este vestuario.

También se inició el rumor de que algo habría pasado con el vestido de noche de Alessia Rovegno, sin embargo, Jessica Newton prefirió mantenerse al margen del tema, al igual que la modelo. Quien sí salió a hablar fue el tiktoker Carlos Gutiérrez, quien reveló lo que sabía sobre esta prenda.

“Con el vestido de Perú pasó una cosa, yo creo que ya hoy está en las noticias. El tema que le rompieron el vestido a Miss Perú. Yo ese día almorcé con Jessica Newton y me contó que había aparecido roto el vestido que iba a lucir en la preliminar, no me dijo el color que era, pero que tenía raja y estaba roto en la parte de atrás y pues no sabe, no hay explicación de cómo se rompió ese vestido”, detalló el influencer, quien añadió que por esa razón la peruana salió a desfilar con el vestido rojo.

