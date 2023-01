“No volvería a ir”: Asistentes se quejaron de la organización y las largas colas del evento ‘Cochinola’

Usuarios se quejan de Cochinola. (Instagram)

Uno de los eventos más esperados por los amantes de la música urbana se llevó a cabo el último sábado 21 de enero de 2023 y las quejas no tardaron en llegar. En las redes sociales se registró un gran número de usuarios molestos con la fiesta de “Cochinola”, el cual se desarrolló en el distrito de Chorrillos tras ser postergado por el conflicto político y social del Perú.

Y es que, el show de reguetón estaba programado para diciembre de 2020, pero tuvo que ser reprogramado por la crisis nacional. Ante ello, algunos asistentes pidieron el reembolso de su dinero y que habiliten más entradas, pues muchos se quedaron sin su boleto para disfrutar de este mega espectáculo donde se presentó Alexis y Fido y DJ Warner.

A través de Twitter, los cibernautas se quejaron de los organizadores de ‘Cochinola’. En la plataforma digital se difundieron fotos y vídeos de la larga cola que tuvieron que hacer los asistentes por varias horas. “Hemos llegado hace como 2 horas”, se le escucha decir a una mujer, quien estaba junto a decenas de jóvenes que querían ingresar.

Cochinola en Perú: Se registran largas colas en la entrada. (Twitter)

Asimismo, varios asistentes señalaron que no volverían a comprar una entrada para el espectáculo, que en los últimos años ha reunido a miles de personas en Lima. Según se lee en las plataformas digitales, hubo peleas y robos en los exteriores del Centro Cultural Deportivo, así como gente que no respetaba el orden de llegada para entrar y gente que terminó por irse sin disfrutar del show.

“A pesar de que entramos sin hacer cola, el Cochinola fue un desastre en organización del evento, vi colas de tamaño de un concierto y gente sacándose la m... por entrar, por lo demás estuvo bien. De todas maneras, no volvería a ir”, escribió un internauta.

“Cambien de lugar al evento, es súper peligroso a los alrededores y exponen demasiado a la gente haciéndola hacer cola en la calle. Vi robos y peleas en 10 minutos. Muchas personas no vamos a volver por ese mal rato en el ingreso”, agregó otro usuario.

Incluso, una internauta aseguró que prefirió no ingresar al evento por la cantidad de gente que estaba intentando entrar al mismo tiempo y aseguró que los miembros de seguridad no estaban capacitados para controlar la situación. “La peor organización, hicimos 3 horas de cola por las puras, ya que nos retiramos porque casi morimos aplastadas y ahogadas en el tumulto del ingreso. La seguridad cero orientación, todos se metían y no respetaban la cola, en verdad, la peor experiencia”.

A través de un vídeo publicado en Twitter, se puede ver a una gran cantidad de personas que desarman las rejas de seguridad y corren hacia una mejor zona, puesto que el evento estaba dividido en general y vip.

Cabe mencionar que, no todos fueron comentarios negativos, pues algunos usuarios se mostraron satisfechos con todo lo que ofreció la fiesta de ‘Cochinola’ y pidieron que se vuelva a repetir muy pronto.

Cochinola en Perú: Asistentes saltan las rejas de seguridad. (Twitter)

